Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả làm người quen của phụ huynh lừa học sinh tại cổng trường

Ngày 22/3, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Công ty TNHH Eduvina phối hợp tổ chức Triển lãm Giáo dục New Zealand tháng 4/2023, với sự tham gia của gần 40 đơn vị giáo dục từ New Zealand. Tham gia sự kiện, phụ huynh, học sinh, sinh viên (PH-HSSV) sẽ có cơ hội tiếp cận với các thông tin cập nhật về chương trình học, chính sách thị thực và học bổng tại New Zealand. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 1/4/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 2/4/2023 tại Hà Nội.