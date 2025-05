Thunderbolts* dù được khen nhưng vẫn trở thành “thất bại phòng vé” của Marvel

HHT - Dù được khen là một phim siêu anh hùng chất lượng, gợi nhớ đến giai đoạn hoàng kim của MCU, “Thunderbolts*” (Biệt Đội Sấm Sét) hay còn gọi là “New Avengers” vẫn có doanh thu phòng vé không được như kỳ vọng.

Công chiếu vào ngày 2/5/2025, Thunderbolts* (Biệt Đội Sấm Sét) hay còn gọi là New Avengers chuẩn bị bước vào tuần thứ ba ra rạp. Mặc dù nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình nhưng Thunderbolts* đã tụt dốc nhanh hơn dự kiến tại phòng vé.

Doanh thu mở màn của Thunderbolts* đạt khoảng 160 triệu đô la toàn cầu (hơn 4.147 tỷ đồng), trong đó doanh thu tại Bắc Mỹ là 74,3 triệu đô la (gần 1.926 tỷ đồng). Sang tuần thứ hai công chiếu, Thunderbolts* đạt được 33,1 triệu đô la (858 tỷ đồng) tại Bắc Mỹ. Tuy con số này giúp Thunderbolts* giữ vững vị trí số 1 phòng vé tuần đó nhưng thực tế nó thấp hơn mức kỳ vọng là 35 triệu đô la (907 tỷ đồng).

Tính đến ngày 13/5, doanh thu toàn cầu của Thunderbolts* đạt vào khoảng 277,9 triệu đô la (7.203 tỷ đồng). Được biết, Thunderbolts* hướng đến mục tiêu vượt qua được con số 300 triệu đô la (7.776 tỷ đồng) toàn cầu vào cuối tuần này. Bộ phim siêu anh hùng trước đó của Marvel là Captain America: Brave New World rời rạp với 415 triệu đô la (10.757 tỷ đồng) toàn cầu. Dựa vào mức độ bán vé hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng có vẻ Thunderbolts* cũng sẽ có kết thúc tương tự.

Một số thông tin cho biết kinh phí sản xuất của Thunderbolts* là khoảng 180 triệu đô la (4.665 tỷ đồng), chưa tính đến phân chia với hệ thống rạp chiếu và chi phí quảng bá. Với mức doanh thu rời rạp dự đoán, có thể nói đó không phải là một con số thấp nhưng so với ngân sách khổng lồ thì Thunderbolts* khả năng cao lại là một thất bại phòng vé mới của Marvel.

Tuy nhiên, nếu không tính đến vấn đề doanh thu, có thể nói Thunderbolts* cũng đã phần nào hoàn thành “nhiệm vụ” của mình - cho khán giả thấy rằng MCU có thể trở lại kể những câu chuyện có cốt truyện tuyệt vời, sâu sắc, có kết nối và các cảnh hành động đẹp mắt. Bằng chứng là Thunderbolts* nhận được 88% điểm “tươi ngon” từ giới phê bình và 94% trên Rotten Tomatoes. Phim cũng nhận một điểm A- trên CinemaScore.

Sau một thời gian được cho là xuống dốc, Thunderbolts* đã phần nào lấy lại niềm tin vào phim siêu anh hùng nói chung và phim Marvel nói riêng, dọn đường cho các phim khác sắp ra rạp. Trong số đó, gần nhất là The Fantastic Four: First Steps ra mắt vào 25/7/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Vậy họ nghĩ là đổi tên thành New Avengers thì có thể cứu được bộ phim sao?”

“Thunderbolts* nên đổi tên thành Thunderflop thì hợp hơn đó.”

“MCU đang tụt dốc, Thunderbolts* vẫn không phải là cứu tinh.”

“Mọi người cứ gọi nó là một thất bại, nhưng tôi khá chắc chắn rằng đây là một trong những phim thực sự được truyền miệng rộng rãi vì xem ổn.”

“Nếu phim trụ được rạp lâu thì có thể sẽ kiếm hơn 500 triệu đôla. Nhưng ca này khó, các phim mùa hè sắp ra mắt rồi, nó sẽ phải rời rạp trong khoảng hai tuần nữa.”

“Vẫn còn một chặng đường dài để hòa vốn nhưng tôi đoán phim sẽ không thành công. Marvel sẽ phải học cách kiểm soát ngân sách sản xuất của mình.”

“Doanh thu cỡ đó thì cũng không tệ mà? Chỉ là ngân sách quá cao thôi.”

“Tôi đã xem phim này hai lần, và nói thật là không nên. Xem lần đầu thì thấy hay, nhưng lần hai thì cảm xúc không còn đủ wow nữa. Tôi nghĩ đó là lý do nó hạ nhiệt nhanh như vậy.”

“Phim này hay mà, đối với tôi là hay nhất kể từ Giai đoạn 3 đó.”

“Đây là bộ phim MCU đầu tiên tôi thích kể từ Spider-Man: No Way Home. Thật không may, nó bị mất niềm tin như bất kỳ phim nào của Disney trong năm nay.”