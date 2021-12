Thương Ngày Nắng Về: Hoàng Duy ra tay cứu bà Nga nhưng lại khiến Vân Trang hiểu lầm

HHT - Rất nhiều khán giả khi xem “Thương Ngày Nắng Về” đã tò mò không biết nữ chính Vân Trang (Huyền Lizzie) đóng so với nữ chính Kang Mi Ri (Kim So Yeon) trong bản gốc "Mother of Mine" thì có gì khác biệt. Có thể thấy diễn xuất của Huyền Lizzie chưa tinh tế được như Kim So Yeon nhưng về nhan sắc thì bản Việt nổi trội hơn hẳn.