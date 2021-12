Thương Ngày Nắng Về: Phải chăng Vân Trang đã biết thân thế mẹ ruột từ 10 năm trước?

HHT - "The Next Face Vietnam" tập 6 khiến khán giả giật mình với những cú ngã cắm mặt xuống đất, đập cả người xuống sàn của các thí sinh trong phần thử thách tạo dáng phong cách Disco trên con lắc lật đật. Độ khó của phần thi đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn trong công việc của người mẫu.