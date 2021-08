Tiếc nuối loạt ảnh Song Hye Kyo bị VOGUE loại, fan cảm thán "đúng là visual đỉnh của chóp"

HHT - “Đại minh tinh châu Á” Song Hye Kyo mới đây đã đăng loạt ảnh B-cut trong buổi chụp hình cho tạp chí VOGUE Hàn số Kim Cửu. Tuy là những bức ảnh bị loại nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn thực sự ở tầm “đỉnh của chóp”.

Khái niệm ảnh A-cut và B-cut thực ra khá dễ hiểu: A-cut là những hình ảnh đẹp đủ chất lượng, đúng yêu cầu đúng mục tiêu của tạp chí, được chọn để đăng trên ấn phẩm. Còn B-cut hiểu nôm na là những bức ảnh bị loại, không đạt yêu cầu.

Thế nhưng, sau khi Song Hye Kyo tung loạt hình B-cut của cô, không ít netizen nhận xét là đẹp không thua hình A-cut, nhan sắc của nữ diễn viên đúng là “đỉnh của chóp”!

Bức hình chụp cận mặt lột tả được toàn bộ vẻ đẹp của từng đường nét trên khuôn mặt Song Hye Kyo. Một số người hâm mộ cho rằng biên tập của VOGUE chắc cũng tiếc nuối lắm khi phải loại bỏ một bức hình xuất sắc như thế này, phải chăng nên hiểu B-cut thành “best cut”?

Trong một số bức hình còn lại, kiểu dáng pose của Song Hye Kyo cũng rất gợi cảm và chuyên nghiệp, mang lại vẻ đẹp tinh tế.

Được biết, bộ ảnh này của Song Hye Kyo được chụp trên tầng thượng của tòa nhà có trụ sở của VOGUE Hàn, lúc 5 giờ sáng. Song Hye Kyo tiết lộ dậy sớm ngắm Mặt Trời mọc cũng là một thói quen của cô. Đây là thời điểm một ngày mới bắt đầu, với cô đó cũng là thời điểm bình yên nhất trong ngày.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn cùng VOGUE Hàn số Kim Cửu lần này, Song Hye Kyo cũng cho biết cô thường xuyên đăng ảnh thiên nhiên trên tài khoản cá nhân Instagram là vì cô yêu thích thiên nhiên, luôn muốn được hoà mình vào thiên nhiên. Và cũng không ngại khi nói rằng cô không quan tâm việc phải đăng hình ảnh có mặt mình trên IG, đăng ảnh có mặt mình chỉ khiến cô cảm thấy nặng nề hơn (?!).

Sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh xứ Kim chi, năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của “đại minh tinh” Song Hye Kyo. Cô liên tiếp nhận tới 3 drama, trong đó bộ phim Now, We Are Breaking Up đã quay xong và dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm nay. Sau đó sẽ là dự án drama dài hơi The Glory. Cô cũng được cho là mới nhận thêm một kịch bản phim truyền hình nữa.