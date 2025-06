Tiên Tiên và “hội người cũ”: Quyết thắng vì sợ thua, hé lộ "tình trường" đào hoa

HHT - "Em (bé) xinh" Tiên Tiên bất ngờ cảm ơn "hội người yêu cũ” vì đã hỏi thăm sức khỏe, vô tình hé lộ "tình trường" khiến netizen bật cười.

Là một trong những gương mặt nổi bật nhất sau hai tập phát sóng đầu tiên của Em Xinh "Say Hi", Tiên Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nhờ thành tích "liên hoàn thắng", mà còn bởi loạt phát ngôn duyên dáng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi "hướng nội" cũng có thể trở thành "cây hài".

Khi tham gia tập 1, Tiên Tiên tiết lộ động lực lớn nhất để giành chiến thắng chính là “để người yêu cũ nếu có xem thì không thấy mình thua”. Câu chia sẻ tưởng "đùa mà thật" này kéo theo loạt phản ứng thích thú từ khán giả.

Không dừng lại ở đó, nữ ca/nhạc sĩ còn đăng bài "tri ân" hội người yêu cũ và cho biết "vận đào hoa" khi người cũ lần lượt nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và tình trạng hiện tại từ ngày thi Em Xinh. Tiên Tiên còn dí dỏm đề xuất: "Đề xuất Em Xinh 'Say Hi' xây riêng một khu dành cho người yêu cũ của Tiên để các bạn có thể hát những câu hát mà Tiên đã viết và dành riêng cho các bạn".

Sức hút của Tiên Tiên không chỉ dừng ở hội người yêu cũ mà trong dàn thí sinh nữ, cô cũng được nhiều Em Xinh khác thể hiện sự yêu mến đặc biệt. Nếu Juky San liên tục xin làm trưởng FC, thì Miu Lê và Han Sara cũng công khai mến mộ giọng ca My Everything.

Tiên Tiên - nữ ca sĩ, nhạc sĩ đứng sau loạt hit như My Everything, Vì Tôi Còn Sống, Say You Do, Qua Ngày Mai. Từ lâu vốn được biết đến là nghệ sĩ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên các gameshow truyền hình, thế nên sự góp mặt của cô tại Em Xinh "Say Hi" khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú, khi thấy một Tiên Tiên “mặn mà”, hài hước và gần gũi hơn bao giờ hết.