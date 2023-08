"Tiên tri vũ trụ" B Ray dự đoán trúng phóc tương lai của HIEUTHUHAI, tlinh, MCK

HHT - B Ray từng màn dự đoán trúng phóc “số phận” của loạt rapper trẻ bước ra từ hai chương trình đình đám "King Of Rap" và "Rap Việt" mùa 1.

King Of Rap và Rap Việt mùa 1 ra mắt gần như cùng thời điểm và cùng kết thúc vào tháng 11/2020, cả hai chương trình đều thu hút nhiều tài năng trẻ. Trong số đó có những cái tên đáng chú ý như MCK, tlinh, G Ducky đến từ Rap Việt hay ICD, HIEUTHUHAI từ King Of Rap. “Số phận” của các rapper trẻ này đã được dự đoán trúng phóc bởi "tiên tri vũ trụ" B Ray.

ICD

Chàng rapper sinh năm 1996 đạt ngôi vị Quán quân King Of Rap giữa nhiều tranh cãi khi khán giả vốn đã “định danh” RICHCHOI là “King Of Rap” qua những “chiến công” trước đó. Phần đông khán giả đều cho rằng màn trình diễn trong đêm Chung kết của RICHCHOI “nhỉnh” hơn nhiều so với ICD. Tuy nhiên, khi “mổ xẻ” chi tiết thì cộng đồng mạng cũng đồng thuận rằng danh hiệu “King Of Rap” đã trao đúng người. Mặc dù giai điệu ít bắt tai hơn nhưng khi xét về giá trị nội dung và câu từ của bản rap thì ICD xứng đáng với ngôi vị Quán quân.

Tưởng chừng như chiến thắng tại King Of Rap sẽ là cú hích cho tên tuổi ICD nhưng sau chương trình, anh chàng hoạt động khá trầm lắng. ICD chia sẻ rằng anh chọn con đường con đường hoạt động “bình lặng”, không chạy theo xu hướng mà tập trung vào những trải nghiệm cá nhân và những điều mà bản thân thật sự yêu thích.

HIEUTHUHAI

Chàng rapper tên Trần Minh Hiếu xuất hiện tại tập 1 King Of Rap đã gây bão cộng đồng mạng với vẻ ngoài điển trai cùng bản rap bắt tai, anh đã được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “rapper hot boy”. Trong suốt hành trình của cuộc thi, anh luôn biết cách làm cho khán giả phải chú ý và nhớ đến mình qua từng màn trình diễn, từ giai điệu bắt tai, đến kĩ năng trình diễn thu hút, nổi bật nhất phải kể đến là Cua hay Mượn Rượu Tỏ Tình với câu rap iconic “Lấy cây dù...”.

Đúng như B Ray dự đoán, HIEUTHUHAI dù chỉ dừng chân tại Top 8 với giải “Thí sinh được yêu thích nhất chương trình” nhưng lại là người thành công và gây được tiếng vang lớn nhất sau chương trình King Of Rap. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc với nhiều bản hit như Nghe Như Tình Yêu, Ngủ Một Mình, Không Thể Say,… mà tên tuổi HIEUTHUHAI còn được biết đến rộng rãi hơn qua chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm.

G Ducky

G Ducky được đánh giá là một “quái vật” tại Rap Việt mùa 1 bởi trước đó anh đã từng đoạt giải Quán quân tại cuộc thi Freestyle Battle và tên tuổi đang làm mưa làm gió trong giới Underground. Đến với Rap Việt, từ màn trình diễn mang tên Đôi Mắt, G Ducky đã được đánh giá là một rapper “đa nhiệm”, anh có thể cân ở mọi mảng như flow, lyric đến melody.

Tuy được dàn ban giám khảo và HLV đánh giá cao và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng chàng rapper đa tài này lại không may mắn giành ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 1. Không bị dính lời nguyền “có danh hiệu là flop”, G Ducky vẫn luôn khẳng định tên tuổi của mình bằng những bản hit cực chất và những câu rap viral. Bên cạnh đó, G Ducky còn là rapper duy nhất nằm trong danh sách Forbes Việt Nam Under 30 2022 trong lĩnh vực "Sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và thể thao".

MCK

Chàng rapper sinh năm 2001 này vốn đã khuấy đảo giới Indie và Hip-Hop với rap name Ngher, Ngơ trước khi ghi danh tại Rap Việt mùa 1. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng MCK luôn thành công thể hiện cá tính đặc sắc của mình qua mỗi sản phẩm âm nhạc,. Anh chàng còn được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng đóng tune” vì những màn đóng tune “mát lòng” người nghe.

Tuy chỉ dừng chân tại Top 8, MCK sau Rap Việt mùa 1 đã gần như phủ sóng mọi mạng xã hội sau chương trình và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh sở hữu loạt hit khuấy đảo các BXH như Chìm Sâu, Chỉ Một Đêm Nữa Thôi, Anh Đã Ổn Hơn, Tại Vì Sao,… Đặc biệt, Chìm Sâu là tác phẩm có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Vietnam năm 2022 và đứng đầu các BXH uy tín nhiều tuần liền.

tlinh

Khi tham gia Rap Việt mùa 1, tlinh không phải là một rapper kì cựu với nhiều kinh nghiệm. Mặc dù vậy cô nàng đã thành công ghi dấu ấn bằng hình ảnh cô gái trẻ trung với khả năng sáng tác nhạc, xử lí nhịp cực ấn tượng và kĩ năng trình diễn trên sân khấu cực “đã mắt”.

Tuy chỉ mang về giải Đồng chung cuộc, nhưng tlinh lại là một trong số ít thí sinh vẫn còn giữ được độ hot cho đến nay thông qua hàng loạt bài hit như Nếu Lúc Đó, Gái Độc Thân… Đặc biệt, bản hit Nếu Lúc Đó đã công phá mọi bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam, chễm chệ ở vị trí top 1 nhiều tuần liền.