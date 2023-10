Tiêu Chiến - đại diện châu Á đầu tiên góp mặt trong chiến dịch quảng bá toàn cầu của Gucci

HHT - Đại diện thương hiệu toàn cầu Gucci - Tiêu Chiến vừa có màn tái xuất ấn tượng trong chiến dịch quảng bá mới của nhà mốt Ý. Diện mạo bảnh bao của nam tài tử thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Loạt ảnh quảng bá kỉ niệm 70 năm thương hiệu giày da Horsebit 1953 của Gucci vừa được công bố. Người hâm mộ trầm trồ trước visual thăng hạng của Tiêu Chiến.

Nam diễn viên xuất hiện trong chiến dịch quảng bá thương hiệu với diện mạo thanh lịch, trẻ trung. Anh diện mẫu giày loafer Horsebit 1953 mang hơi hướng cổ điển của nhà mốt Ý.

Được biết, Tiêu Chiến là đại diện đến từ châu Á đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu sau khi Giám đốc sáng tạo Sabato De Sarno tiếp quản. Đây cũng là chiến dịch quảng bá toàn cầu thứ 2 của mỹ nam Trần Tình Lệnh trong năm 2023 với Gucci.

Dù từng gặp nhiều tranh cãi khi đồng hành cùng Gucci, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của nam tài tử đối với thương hiệu là không thể chối cãi.

Trong mỗi sự kiện nam tài tử tham gia, các chủ đề liên quan đều nhanh chóng leo hot search Weibo. Thậm chí, anh chàng còn từng khiến siêu thoại (super topic) "bạo đỏ" với 50 triệu người thảo luận trực tuyến, 15 triệu lượt tương tác khi xuất hiện tại show Gucci Thu Đông 2023. Đây là kỷ lục xưa nay chưa từng có trong làng giải trí Hoa ngữ.

Vắng mặt trong Tuần lễ thời trang Xuân Hè Milan 2024, Tiêu Chiến vẫn mang về giá trị truyền thông (EMV) cao nhất cho Gucci chỉ với một bài đăng trên Weibo.

Cụ thể, bài chia sẻ của nam chính Ngọc Cốt Dao về Gucci Ancora thu hút hơn 10 triệu lượt tương tác, mang về chỉ số truyền thông tương đương với 3,77 triệu USD (92,3 tỷ đồng). Chỉ số này gấp 3 lần so với các ngôi sao đại diện khác, chứng minh tầm ảnh hưởng của đỉnh lưu “đoạn tầng” (chỉ sự thành công vượt bậc so với người đứng dưới). Từ loạt thành tích đáng nể trên, công chúng yêu thời trang phần nào có thể lý giải nguyên do cho sự ưu ái của Gucci với Tiêu Chiến trong các sự kiện quảng bá sản phẩm mới.