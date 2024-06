Tỉnh Đoàn Kiên Giang, Bạc Liêu ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024

HHT - Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và Kiên Giang đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Kiên Giang năm 2024 với nhiều mục tiêu trọng tâm.

Kiên Giang: Thành lập 6 đội hình ra quân thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024

Ngày 6/6/2024, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang năm 2024 với 6 đội hình chính thức. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đình Nhân - Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp tỉnh; Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch năm 2024; Cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp tỉnh; Lãnh đạo huyện U Minh Thượng, xã An Minh Bắc và trên 500 đoàn viên thanh niên tham dự.

Năm 2024, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sinh viên, học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, xã bãi ngang ven biển, vùng biên giới hải đảo.

Đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Kiên Giang năm 2024 cho biết thêm: Chiến dịch lần này các lực lượng sẽ ra quân với 6 đội hình chuyên: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, mùa hè xanh, tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, trong chương trình chiến dịch tình nguyện hè sẽ tổ chức các hoạt động cao điểm như: Ngày hội Chiến sỹ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện xây dựng đô thị "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn. Đồng thời, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên tập trung sức lực, tinh thần để tham gia các hoạt động của chiến dịch mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Tại chương trình, Ban Chỉ huy Chiến dịch đã trao tặng 20 suất học bổng và 25 phần quà cho các em học sinh trên địa bàn huyện U Minh Thượng; Trao tặng 54 bản đồ cho các điểm trường nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động; Tặng 01 căn nhà cho cựu Thanh niên xung phong huyện U Minh Thượng trị giá 60 triệu đồng; Tặng Huyện đoàn Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hà Tiên, U Minh Thượng mỗi đơn vị 10.000 cây xanh xây dựng công trình tuyến đường hoa; Tặng Huyện đoàn U Minh Thượng 01 căn nhà thanh niên và Xã đoàn Thạnh Yên, Thạnh Yên A, Vĩnh Hoà 03 công trình thắp sáng đường quê; Tặng Huyện đoàn Hòn Đất công trình thắp sáng đường quê và 20 xuất học bổng cho học sinh khó khăn trị giá 30 triệu đồng; Tặng Huyện đoàn An Biên công trình 10 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 17 triệu đồng; Tặng Huyện đoàn U Minh Thượng và Huyện đoàn Gò Quao công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng và 600 suất khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn; Tặng Huyện đoàn Vĩnh Thuận 200 suất quà và 200 suất khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo với tổng trị giá 130.000.000đ; Ngoài ra, Điện Lực Kiên Giang cũng trao tặng cho Ban Chỉ huy chiến dịch 10.000 quyển vỡ học sinh. Tổng trị giá các công trình, phần việc trên 01 tỷ đồng.

Sau lễ ra quân, đã diễn ra các hoạt động: Thăm tặng quà cho gia đình chính sách; Bàn giao nhà nhân ái; Tổ chức hoạt động chuyển đổi số trong thanh niên; Tuyên truyền phòng, chống ma tuý; Ra mắt mô hình số hoá khu di tích lịch sử địa phương và Tổ chức Gian hàng 0 đồng.

Bạc Liêu: Ra quân Chiến dịch hè với 15 chỉ tiêu trọng tâm

Sáng 5/6, tại Quảng trường Hùng Vương, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh đoàn đã phát biểu phát động ra quân Chiến dịch Thanh Thanh niên tình nguyện hè 2024. Với chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch Mùa hè xanh”, “Chiến dịch Hoa phượng đỏ”, “Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng” và “Chiến dịch Hành quân xanh”, với 15 chỉ tiêu trọng tâm gắn với 03 ngày hoạt động cao điểm, Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8/2024, kéo dài đến tháng 10/2024, với phương châm “Rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững”, gắn với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bạc Liêu trao bảng tượng trưng 05 căn nhà Nhân ái cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao bảng tượng trưng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng).

Sau lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như: phát quang bụi rậm, xử lý rác tại trên một số tuyến đường của thành phố Bạc Liêu và ven biển Nhà Mát; đổi rác thải nhựa lấy quà...