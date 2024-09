Tỉnh đoàn Lạng Sơn huy động lực lượng khắc phục ảnh hưởng của bão số 3

HHT - Tỉnh đoàn Lạng Sơn huy động lực lượng và trang thiết bị để phục vụ công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Các hoạt động đều mang tính thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 146 đội hình thanh niên tình nguyện, tham gia cùng các cấp chính quyền, cơ quan chức năng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lụt với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sau khi cơn bão số 3 đi qua các tỉnh thành phía Bắc, các đơn vị của tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khắc phục tích cực ảnh hưởng của bão. Về cơ bản nước lũ đã rút tại nhiều địa phương, song vẫn có những khu vực bị chia cắt bởi nước lũ. Trước tình cảnh đó, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều phương án để hỗ trợ người dân sinh hoạt trong thời gian chờ nước rút.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên toàn huyện Văn Quan đã tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai bão, lũ trên địa bàn huyện bằng các việc làm cụ thể như di dời cây đổ gây chắn đường, hỗ trợ người dân vũng ngập lụt di chuyển đến nơi an toàn, di dời tài sản, thu dọn nhà cửa bị ảnh hưởng do bão.

Huyện Đoàn cũng huy động lực lượng và các trang thiết bị hỗ trợ để thực hiện dọn dẹp ở những nơi nước đã rút, nhanh chóng đưa đời sống sinh hoạt trở lại bình thường.

Vừa qua, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng bão lũ đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo môi trường và điều kiện an toàn, sạch sẽ, sẵn sàng cho việc quay trở lại học tập tại trường của các em học sinh.

Dưới sự chỉ đạo và thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đoàn trường THPT Văn Lãng đã huy động đoàn viên thanh niên chung tay giúp đỡ các trường mầm non, tiểu học, THCS và người dân lau dọn sạch sẽ khu vực sân trường, các lớp học, phòng học chức năng, nhà đa năng, hành lang, cầu thang; cắt tỉa, thu dọn lá cây, sắt thép, v.v...

Cơn bão số 3 khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện Tràng Định ngập sâu trong nước, một số khu vực mất điện, mất nước, mất sóng di động, giao thông bị chia cắt. Để hỗ trợ những khu vực bị cô lập bởi nước lũ và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các huyện đoàn, xã đoàn đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân.

Tối 9/9, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và thanh thiếu nhi của huyện Tràng Định. Nhu yếu phẩm bao gồm: mì ăn liền, bánh ngọt, nước uống... với tổng trị giá 80 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã vận chuyển và trao hàng hóa cho UBND huyện Tràng Định nhằm khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.