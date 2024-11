Tỉnh Đoàn Phú Yên trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên 2024

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên năm 2024.

Đối với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2024 diễn ra từ ngày 18/10 - đến 21h ngày 5/11/2024 đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Phú Yên thu hút hơn 20.000 lượt cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên đang học tập, lao động, sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Yên tham gia.

Mỗi thí sinh đăng ký và sử dụng duy nhất 1 tài khoản dự thi và trả lời 50 câu hỏi và câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia một lần thi. Nội dung về các quy định Luật giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia (các quy định có liên quan đến an toàn giao thông); Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các bộ, ngành trung ương quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kim Duy, Huyện Đoàn Sơn Hòa; 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Lê Thị Cẩm Hương, Huyện Đoàn Đồng Xuân và Nguyễn Hữu Sáng, Huyện Đoàn Phú Hòa. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. BTC cũng trao 3 giải tập thể có thành tích xuất sắc với tổng số lượt thí sinh dự thi nhiều và có nhiều cá nhân đạt giải cao cho Huyện Đoàn Tuy An, Huyện Đoàn Phú Hòa, Huyện Đoàn Đồng Xuân.

Đối với Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên năm 2024 diễn ra trong tháng 10/2024 thu hút 19 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên bằng hình thức thể hiện video giới thiệu dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế địa phương, với thời lượng 10 phút.

Kết quả, BTC trao giải Nhất cho tác giả Hồ Phúc Phấn, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, với Dự án “Sản phẩm dầu hổ lộc vàng”; 2 giải Ba thuộc về tác giả Phạm Ngọc Toàn, Đoàn xã An Xuân, huyện Tuy An với Dự án “Chuối ép sấy dẻo An Xuân” và nhóm tác giả Cao Thị Bích Liễu, Trần Duy Thân, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân với Dự án “Mô hình Rau thuỷ canh và Quả sạch 2T FARM”. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải xuất sắc tại cuộc thi.

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: Thông qua 2 cuộc thi trên nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng nội dung kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; qua đó, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời góp phần triển khai Chương trình hỗ trợ thanh niên Phú Yên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2023; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng của thanh niên phú yên, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên.