Tinh Hà Say Hi: Quang Hùng - CONGB "càn quét" cõi mạng, tân binh nào sẽ bứt tốc?

HHTO - Các Anh trai và cộng đồng fan đang hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, chuẩn bị trước thềm Tinh Hà "Say Hi" phát sóng.

Trong lúc Tinh Hà "Say Hi" đang đến gần, các Anh trai đang dần "phủ sóng" mạng xã hội và thu hút đông đảo người hâm mộ cũ lẫn mới. Trong thời điểm này, nhiều cái tên nổi bật đã xuất hiện từ mùa 1 và 2 của Anh Trai "Say Hi", cùng với những gương mặt tân binh có tiềm năng bùng nổ trong thời gian tới.

Có thể thấy, những Anh trai sở hữu lượng tương tác mạng xã hội hàng đầu, duy trì ổn định gồm Quang Hùng MasterD, CONGB và buitruonglinh. Riêng với Quang Hùng MasterD, anh chàng thường xuyên ghi tên mình vào các bảng xếp hạng nghệ sĩ phổ biến, được bàn tán nhiều nhất mạng xã hội và được các Muzik (FC của nam ca sĩ) vô cùng "nâng niu", hết mình lan tỏa.

Quang Hùng MasterD là Anh trai đang có tương tác khủng nhất Tinh Hà "Say Hi".

Tuy nhiên, về mức độ "chăm" tương tác bằng tài khoản chính chủ, Quang Hùng MasterD có phần ít hơn so với những người em là buitruonglinh hay CONGB. Hai thành viên của Hermosa dành không ít thời gian để thả tim, bình luận hoặc thậm chí livestream trên các trang mạng xã hội, nhờ đó thu hút thêm lượng lớn khán giả yêu thích ngoài "fan cứng".

CONGB sở hữu tài khoản fan hoạt động năng nổ, cập nhật liên tục trên mạng.

​Ngoài Top 3 tương tác nêu trên, dàn Anh trai mùa 1 như Dương Domic, HURRYKNG, Pháp Kiều, Captain Boy... hay mùa 2 như Sơn.K, Vương Bình... cũng có mật độ tương tác không kém cạnh. Mặt khác, đây đều là những gương mặt đang bận rộn với chương trình lẫn sự kiện âm nhạc, từ đó không phải lúc nào cũng có thể hồi đáp người hâm mộ trên mạng. Song, các anh chàng vẫn đang được cộng đồng fan của mình hậu thuẫn cứng cáp, sẵn sàng để bước vào mùa thi Tinh Hà "Say Hi" thật hoành tráng.

Ngoài các Anh trai thân quen, dàn tân binh của Tinh Hà "Say Hi" cũng đang được nhiều khán giả để ý. DANG HONG HAI và IVAN là hai cái tên được bàn luận rôm rả và tương tác cao, cũng như có nhiều hoạt động để "chăm fan" mới tại Việt Nam. Nếu IVAN chăm đi đây đó để "check-in" từng ngõ ngách, thì DANG HONG HAI gây ấn tượng bởi những bài viết chân thành, chạm đến trái tim của cộng đồng mạng sau thời gian dài bôn ba thị trường quốc tế.

DANG HONG HAI chia sẻ, tặng quà cho người hâm mộ của mình như một hành động biết ơn.

Càng tới gần ngày lên sóng Tinh Hà "Say Hi", các FC càng nỗ lực để "bế" thần tượng của mình. Các hoạt động tại điểm quay, hàng loạt fan project cổ vũ tinh thần được người hâm mộ chăm chút, cho thấy một mùa hè "đu idol" rực rỡ nữa sắp bắt đầu.