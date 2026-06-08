Say Hi Rực Rỡ tập 1: Đức Phúc - Pháp Kiều "hơn thua", RHYDER nhận lời khen

HHTO - Chính thức lên sóng tập đầu tiên, Say Hi Rực Rỡ nhanh chóng mang đến cho khán giả loạt khoảnh khắc vừa hài hước vừa ấm áp của dàn Anh trai.

Tập 1 của Say Hi Rực Rỡ chính thức phát sóng, đưa khán giả theo chân dàn Anh trai bước vào hành trình sinh tồn tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai). Bên cạnh những thử thách dựng trại, nhóm lửa và thích nghi với điều kiện sống giữa rừng sâu, chương trình còn mang đến hàng loạt khoảnh khắc hài hước, đáng nhớ của dàn Anh trai.

Dàn Anh trai chính thức bắt đầu hành trình sinh tồn tại Kon Ka Kinh, cùng nhau vượt qua thử thách dựng lều và tạo lửa giữa rừng sâu.

Một trong những "miếng hài" nổi bật nhất tập mở màn gọi tên cặp đôi Đức Phúc - Pháp Kiều. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đã tạo nên màn "đại chiến công chúa" đầy duyên dáng, liên tục tung hứng và "hơn thua" nhau trong từng cuộc trò chuyện. Sự đối lập trong tính cách cùng khả năng ứng biến tự nhiên giúp bộ đôi trở thành nguồn năng lượng giải trí xuyên suốt tập phát sóng.

Đức Phúc và Pháp Kiều như "nước với lửa" trong tập 1. Nguồn: @mimipipoo (TikTok)

Đặc biệt, Đức Phúc tiếp tục khẳng định danh hiệu "cây meme" của đại gia đình nhà "C" khi liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến các thành viên phải cười bất lực. Trong khi các Anh trai đang tất bật dựng lều, vận chuyển đồ đạc hay chật vật vượt địa hình, nam ca sĩ lại nhiều lần xuất hiện với hình ảnh "boy thư giãn" chính hiệu. Hết tranh thủ thấm dầu, xịt nước hoa rồi lại ngẫu hứng hát hò góp vui, Đức Phúc là thành viên "vô tư" nhất đoàn.

Đức Phúc liên tục có những khoảnh khắc giải trí xuyên suốt tập.

Những khoảnh khắc "vô tri" tự nhiên giúp xua tan phần nào sự căng thẳng của hành trình sinh tồn đầu tiên.

Trong khi đó, Isaac và RHYDER trở thành hai cái tên nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi liên tục xông xáo trong các thử thách sinh tồn. Một người là "anh cả" lớn tuổi nhất đội, một người là "em út" nhỏ tuổi nhất chương trình, nhưng cả hai lại có điểm chung là luôn xuất hiện ở những công việc khó khăn và gần như trở thành "trụ cột" trong quá trình dựng trại.

Isaac và RHYDER trở thành hai "trụ cột" chính trong quá trình dựng lều.

Với Isaac, thử thách sinh tồn nhanh chóng cho thấy vì sao anh được các thành viên tin tưởng giao vai trò "anh cả". Nam ca sĩ liên tục có mặt ở những khâu quan trọng nhất, từ lựa chọn vị trí dựng trại, căng dây lều, sắp xếp khu vực sinh hoạt cho đến hỗ trợ tạo lửa. Không ngẫu nhiên khi HURRYKNG hài hước nhận xét biệt danh "Cả" không chỉ vì Isaac là người lớn tuổi nhất mà còn bởi anh chính là người "làm tất cả" của cả đội.

HURRYKNG hài hước nhận xét biệt danh "Cả" không chỉ vì Isaac là người lớn tuổi nhất mà còn bởi anh chính là người "làm tất cả" cho đội.

Trong khi đó, RHYDER chứng minh sự nhạy bén và khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới. Nam rapper nhiều lần đưa ra những sáng kiến giúp quá trình dựng lều trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt là cách xử lý dây buộc giúp các thành viên tiết kiệm đáng kể thời gian.

RHYDER tập trung cao độ trong quá trình dựng lều.

Isaac dành nhiều lời khen cho RHYDER.

Đặc biệt, dù mới chỉ phát sóng tập đầu tiên nhưng tinh thần brotherhood giữa các Anh trai đã phần nào được thể hiện rõ nét. Từ những lần hỗ trợ nhau dựng lều, chia sẻ công việc đến các màn tung hứng hài hước xuyên suốt hành trình, khoảng cách giữa các thành viên dường như nhanh chóng được xóa nhòa.