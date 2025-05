Tình yêu của dàn Em Xinh: Châu Bùi nghi sắp cưới, Miu Lê khoe bạn trai cao 1m9

HHT - Tham gia "Em Xinh Say Hi", dàn nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn" khiến fan mê mẩn. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu với "nửa kia" cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Chuyện tình ngọt ngào của Châu Bùi

Mới đây, thông tin rapper Binz cho biết sẽ sớm rước Châu Bùi về dinh sau gần 5 năm bên nhau khiến netizen xôn xao. Nói về chuyện tình yêu của cặp đôi rapper - fashionista đình đám của V-Biz, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú.

Trước khi công khai hẹn hò, Châu Bùi - Binz có thời gian dài bị netizen "soi" ra loạt nghi vấn "tình bể bình". Sau khi xác định gắn bó lâu dài, cả hai báo tin vui với khán giả vào tháng 11/2022, không ngại "rải đường", thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau trong cuộc sống. Châu Bùi và Binz còn đồng hành, tích cực hỗ trợ nhau trong công việc. Binz từng xuất hiện với tạo hình chú rể, làm cameo trong bộ ảnh thời trang dịp Halloween của bạn gái, còn Châu Bùi làm nữ chính trong MV Hit Me Up của Binz.

Người đẹp sinh năm 1997 từng chia sẻ về mối quan hệ hiện tại: "Tôi lựa chọn người phù hợp nhất, người có thể gắn bó lâu dài. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ quá ổn, tôi quá hạnh phúc với nó". Với Binz, nam rapper từng thổ lộ nhờ Châu Bùi mà anh đã bước ra khỏi những suy nghĩ như sợ hôn nhân, "lột xác" khỏi hình tượng rapper lạnh lùng, trở thành người mang "hệ điều hành" ấm áp, hài hước.

Tình yêu 5 năm của Quỳnh Anh Shyn

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Quỳnh Anh Shyn còn được nhiều khán giả chú ý với những mối tình đẹp. Từng có thời gian hẹn hò cùng diễn B Trần, sau khi chia tay trong hòa bình, Quỳnh Anh Shyn công khai bạn trai mới là stylist Nam Phùng. Vào dịp Valentine năm 2022, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Mùa Valentine thứ 3 bên nhau. Thank you for coming into my life" (tạm dịch: Cảm ơn vì đến trong cuộc đời em).

Từ đó, cả hai trở thành "cặp bài trùng" trong giới thời trang, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện thời trang trong và ngoài nước. Không ồn ào, phô trương, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng trải qua nhiều năm yêu nhau bình dị, trở thành cặp đôi "trai tài gái sắc" đáng ngưỡng mộ của V-Biz.

Miu Lê liên tục vướng tin đồn

Miu Lê bất ngờ chia sẻ hình tay trong tay cùng một chàng trai, được cho là TikToker Nam Vlog khiến dân tình dậy sóng. Các "thám tử mạng" cũng chỉ ra cặp đôi chị em từng có nhiều tương tác thân mật trước khi chính thức công khai sánh đôi. Miu Lê và Nam Vlog theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội Instagram.

Trong dịp sinh nhật của "bạn trai tin đồn", Miu Lê không ngần ngại đăng ảnh anh chàng chụp cùng bánh kem, gắn thẻ tài khoản mạng xã hội và kèm theo biểu tượng trái tim. Dẫu vậy, sau nhiều ngày rộ tin hẹn hò, Miu Lê và Nam Vlog vẫn giữ thái độ im lặng.

Trước đó, khoảng tháng 8/2024, Miu Lê và rapper WEAN LE thu hút sự quan tâm của khán giả vì vướng nghi vấn hẹn hò. Cặp đôi thường xuyên lọt vào ống kính của "team qua đường" khi sánh đôi cùng nhau đi xem bóng rổ, đi ăn tối, đi mua sắm. Tuy nhiên, không lâu sau, netizen hụt hẫng khi phát hiện mọi tương tác, theo dõi trên mạng xã hội của Miu Lê và WEAN đồng loạt "bốc hơi".