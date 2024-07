Tổ chức workshop cho thiếu nhi nhằm trau dồi kỹ năng mềm, kết thêm bạn mới

HHT - Nhằm đem đến môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, đoàn viên thanh niên tổ chức những buổi workshop đầy màu sắc nhằm giúp các em được học hỏi, trau dồi kỹ năng mềm và giao lưu, kết thêm bạn mới.

Workshop (tạm dịch: buổi trao đổi kiến thức, phương pháp và kỹ năng có tính mở) là một trong những hoạt động nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, hướng tới đối tượng là các em thiếu nhi, học sinh, giúp các em có môi trường sinh hoạt lành mạnh và an toàn.

Ban Chỉ đạo hè Phường 11, Quận 6, TP.HCM đã tổ chức buổi workshop Sắc Màu Quanh Em với chủ đề “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Chương trình nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật trong các em thiếu nhi.

Tại đây, các em được tham gia tô màu những mô hình 2D, sáng tạo nên hình ảnh chiến sĩ bộ đội, anh chị thanh niên xung phong... Hoạt động không chỉ khuyến khích sự sáng tạo, phát triển khả năng hội họa mỹ thuật của các em, mà còn giúp bồi dưỡng lòng yêu nước, sự trân trọng dành cho những người lính.

Với sự hỗ trợ từ các anh chị phụ trách thiếu nhi, các chiến sĩ tình nguyện, chiến sĩ Mùa hè xanh, chiến sĩ Hoa phượng đỏ và các thầy cô là đoàn viên Chi đoàn trường Tiểu học Phù Đổng đã giúp các em thỏa sức sáng tạo tạo ra những sản phẩm bắt mắt, tự hào “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên Thành phố Bác Hồ”.

Với mong muốn đem loại hình trò chơi dân gian này đến gần hơn với thiếu nhi và các bạn đoàn viên thanh niên, Ban chỉ đạo hè phường Bến Thành đã tổ chức workshop “Nặn tò he - Khoe bản sắc” do nghệ nhân đến từ làng nghề truyền thống Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) hướng dẫn.

Các em thiếu nhi cùng các bạn đoàn viên thanh niên tham gia được trải nghiệm nặn tò he; tìm hiểu về nét văn hóa dân gian - tò he ít được nhìn thấy trong thời hiện tại; đồng thời phát huy sáng tạo, suy nghĩ đột phá và sự khéo léo của trẻ qua những việc nặn những con tò he đầy màu sắc.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn phường Hòa Hương, chi đoàn Hồng Lư tổ chức workshop Tô Màu Ước Mơ với các hoạt động tô tượng, tô túi giấy, tô tranh cát... để gây quỹ tặng sách giáo khoa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh trên địa bàn khu dân cư. Hoạt động không chỉ phát huy tinh thần thanh niên tình nguyện mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho các em thiếu nhi, giúp các em có được điều kiện học tập tốt hơn khi mùa tụ trường đến.