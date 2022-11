Tố My một lần kể hết về lùm xùm mâu thuẫn với đàn chị Như Quỳnh

HHT - Sau những tranh cãi xung quanh phong cách hát của Tố My, mới đây Như Quỳnh và Tố My đã một lần nói hết quan điểm của bản thân về vấn đề này.

Tố My được nhiều người chú ý sau khi giành vị trí Á quân ở một chương trình về Bolero vào năm 2015. Tới năm 2016, Tố My tiếp tục tham gia cuộc thi Biến Hóa Hoàn Hảo và đóng giả hình tượng của đàn chị Như Quỳnh.

Sau chương trình, Tố My được biết tới nhiều hơn nhưng cũng thu về không ít "gạch đá". Lý do vì nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ sinh năm 1991 cố tình bắt chước đàn chị Như Quỳnh từ giọng hát, cách phát âm tới việc hát lại các bài hit mà đàn chị từng thể hiện.

Khi thấy người hâm mộ liên tục "ném đá" Tố My, Như Quỳnh đã thực hiện một video để bảo vệ đàn em. Mới đây nhất, Như Quỳnh lại mời Tố My tham gia vào liveshow tổ chức tại TP.HCM của mình như một cách xoá tan tin đồn mâu thuẫn.

Ca sĩ Như Quỳnh đã thẳng thắn bày tỏ: "Tố My là một trong số những ca sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ, bởi cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có tài năng. Điều quan trọng là cô ấy đang đi một đường đi rất dài, có định hướng rõ rệt để chứng tỏ cô ấy là Tố My.

Tôi mong mời được Tố My trong chương trình của mình là để mọi người thấy được rằng, cho dù 2 thế hệ nhưng tôi vẫn trân quý những tài năng trẻ và những người bạn tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được chính mình.

Chúng tôi không có vấn đề mâu thuẫn gì cả bởi nghệ thuật là vô biên. Tôi mong mọi người đừng hiểu lầm Tố My. Tố My là một ca sĩ thực thụ và rất tài năng".

Như Quỳnh cũng tiết lộ cô biết Tố My qua chương trình Biến Hóa Hoàn Hảo. Cô cho rằng để có thể bắt chước, thể hiện giống người khác là điều không dễ. "Chính bản thân tôi khi muốn thể hiện giống một thần tượng mà mình yêu mến cũng cảm thấy rất khó" - Như Quỳnh nói.

Nữ ca sĩ sinh năm 1970 tâm sự thêm: "Nhưng bản thân Tố My hiện tại đã ngày càng Tố My hơn, không còn "biến hóa" giống một ai nữa. Còn nếu có điểm Tố My giống tôi, tôi vẫn cảm thấy hãnh diện. Bởi một cô gái xinh đẹp, tài năng đã tái tạo lại, đã đưa lại cảm giác một Như Quỳnh cách đây mấy chục năm".

Trước những chia sẻ của đàn chị, Tố My rất xúc động. Cô tâm sự rằng thời điểm hóa thân thành Như Quỳnh, cô đã nghĩ mình đang đưa lại niềm vui cho mọi người, nếu may mắn đàn chị xem được chắc cũng sẽ vui. Cô cũng rất bất ngờ khi phản ứng của nhiều khán giả lại khá tiêu cực. Tới thời điểm hiện tại, cô vẫn rất biết ơn đàn chị Như Quỳnh đã quay video bảo vệ mình giữa tâm điểm tranh cãi. Tố My khẳng định bản thân luôn dành sự kính trọng lớn nhất cho ca sĩ Như Quỳnh.

Vào năm 2018, Tố My cũng từng khẳng định rằng chất giọng của cô và chị Như Quỳnh hoàn toàn khác biệt: "Từ khi tôi tham gia cuộc thi Biến Hóa Hoàn Hảo năm 2016 và đóng giả hình tượng Như Quỳnh, fan của chị bắt đầu chú ý khi tôi hát lại một số bản hit. Từ đó, họ luôn so sánh mỗi khi tôi hát. Có điều, sức ảnh hưởng của chị Như Quỳnh ở dòng nhạc Bolero quá lớn, đa số ca khúc nổi tiếng chị đều đã thể hiện, tôi làm gì cũng khó tránh hát trùng.

Tự đánh giá, tôi thấy chất giọng của tôi và chị Như Quỳnh hoàn toàn khác biệt. Điểm giống nhau nếu có là ở âm sắc và cách phát âm khi nghe thoáng qua, vì tôi và chị đều là người miền Trung".