Toàn cảnh vụ thu hồi dầu gội Hanayuki do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối

HHT - Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Hanayuki Shampoo trên toàn quốc; trả lại cơ sở cung ứng. Được biết, đây là sản phẩm được công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng đưa ra thị trường.

Thu hồi trên toàn quốc lô dầu gội Hanayuki

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô dầu gội Hanayuki - chai 300g. Trên nhãn ghi Số tiếp nhận PCB: 780/24/CBMP-ĐN; số lô: 0010125; ngày sản xuất 5/1/2025; hạn dùng 4/1/2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (địa chỉ: tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và do Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý dược nêu rõ là do lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa chất 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố. Đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Xét nghiệm này do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM thực hiện.

Trước vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Hanayuki Shampoo trên toàn quốc; trả lại cơ sở cung ứng. Các sở y tế địa phương thông báo rộng rãi, đồng thời giám sát việc thu hồi, tiêu hủy, và xử lý đơn vị vi phạm theo đúng quy định.

VB Group và EBC Đồng Nai phải thông báo thu hồi đến các nhà phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm, và gửi báo cáo kết quả về Cục trước ngày 8/6.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế Đồng Nai giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy, đồng thời thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố 780/24/CBMP-ĐN, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của hai công ty, và xử lý vi phạm nếu có. Hai sở nói trên phải báo cáo kết quả về Cục trước ngày 23/6.

Theo các chuyên gia, chất 2-Phenoxyethanol thường được thêm vào mỹ phẩm nhằm bảo quản sản phẩm hoặc được sử dụng như một chất ổn định để hạn chế hư hỏng, giảm chất lượng của những thành phần khác, tránh tình trạng nấm, mốc ở mỹ phẩm. Chất này có đặc tính lỏng, nhờn và hơi dính, mùi thơm nhẹ như mùi hoa hồng, được sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group được thành lập vào năm 2021, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng của ca sĩ, doanh nhân Đoàn Di Băng.

Dầu gội đầu Hanayuki - chai 300g được bán lẻ trên mạng với giá khoảng 180.000 đến 250.000 đồng/chai.

Đoàn Di Băng đăng tải dòng thông báo ngay giữa đêm

Khuya 7/5, Đoàn Di Băng đăng tải dòng thông báo ngay giữa đêm liên quan đến vụ việc. Cụ thể, cô chia sẻ thông báo chính thức từ công ty VB Group về lô dầu gội Hanayuki bị buộc thu hồi.

Theo công ty VB, trong quá trình kiểm tra, một lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo của công ty VB Group đã được phát hiện có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép. Lỗi được xác nhận từ phía nhà máy sản xuất - đơn vị gia công sản phẩm cho công ty VB.

Công ty VB chia sẻ cụ thể nguyên nhân: "Theo xác nhận từ phía nhà máy sản xuất - đơn vị gia công sản phẩm cho công ty VB - đây là lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và phía nhà máy đã thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm. Lỗi này đã dẫn đến việc sản phẩm không đạt chuẩn an toàn về mặt vi sinh.

Trên cơ sở đề nghị từ cơ quan chức năng, toàn bộ lô hàng liên quan sẽ được thu hồi và tiêu huỷ theo đúng quy định. Dù không trực tiếp gây ra sự cố, công ty VB vẫn là bên bị ảnh hưởng và chúng tôi cam kết luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh lên hàng đầu...".

Đoàn Di Băng từng khẳng định Hanayuki Shampoo an toàn cho cả bà bầu và trẻ em

Trước đó, Đoàn Di Băng từng cho biết cặp dầu gội - dầu xả là sản phẩm bán chạy thứ 2 của bên mình, “là niềm tự hào của gia tộc Hanayuki”. Về lý do ra mắt sản phẩm, cô giải thích đây là xuất phát từ nhu cầu cá nhân khi không tìm được loại dầu gội đúng ý muốn nên đã bảo chồng và nhà máy nghiên cứu ra sản phẩm mới.

Cô cũng nêu ra công dụng như dầu gội này sẽ phục hồi tóc của các bạn, giúp tóc không còn xơ yếu, khắc phục được tình trạng rụng tóc đồng thời kích thích tóc mọc rất nhiều, rất nhanh. Ngoài ra Đoàn Di Băng còn quảng cáo thêm các công dụng khác của loại dầu gội này là khắc phục nấm ngứa da đầu, khử mùi mồ hôi dầu, dưỡng tóc nhưng không bị bết.

Đặc biệt, Đoàn Di Băng khẳng định sản phẩm này an toàn cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên và 2 con gái lớn đã sử dụng, an toàn cho bà bầu và phụ nữ sau sinh.

Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990. Cô từng là ca sĩ, diễn viên nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò doanh nhân và là vợ của đại gia Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm kết hôn, cô gây choáng với đám cưới tiền tỷ, xa hoa. Cuộc sống của Đoàn Di Băng cũng luôn thể hiện rõ độ giàu có khi liên tục khoe xe sang, biệt thự và những tài sản có giá trị khác... Trong những năm vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội, Đoàn Di Băng thường xuyên tổ chức livestream bán hàng và quảng cáo sản phẩm.