Tóc Tiên vắng mặt ở Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ, Đỗ Thị Hà phủ nhận tin đồn "giải nghệ"

HHT - Siêu mẫu Thanh Hằng gây thích thú khi tiết lộ hành động ngọt ngào của chồng dành cho mình. Trong khi đó, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ thông báo sẽ vắng mặt tại Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2.

Tóc Tiên vắng mặt tại Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ

Đêm Chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đang nhận được sự quan tâm và mong đợi từ khán giả. Tuy nhiên, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối trước thông tin cố vấn của chương trình - ca sĩ Tóc Tiên sẽ vắng mặt do vướng lịch trình cá nhân.

"Do vài thay đổi phút chót nên Tiên đành lỡ hẹn The Masked Singer All-Star Concert 2023. Vẫn kịp đặt lightstick bé HippoHappy và hết lòng ủng hộ tất cả các mascot xuất sắc nhất 2 mùa. Đầu cầu Phú Quốc chúc đầu cầu Sài Gòn thành công rực rỡ", Tóc Tiên bày tỏ.

Thanh Hằng "flex" khoảnh khắc hạnh phúc

Hậu đám cưới, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Thanh Hằng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chân dài đình đám giờ đây không ngần ngại khoe với cộng đồng mạng loạt khoảnh khắc lãng mạn của hai vợ chồng.

Trên trang cá nhân, vị super mentor của The New Mentor viết: "Hôm qua vô tình tìm được áo in hình mình của FC, cái ổng đòi mặc ra đường luôn, muốn làm trưởng FC tôi hả trời".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà phủ nhận chuyện giải nghệ

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà chủ yếu tập trung vào việc học tập và phát triển sự nghiệp kinh doanh. So với nhiều nàng hậu khác, nàng hậu xứ Thanh gần đây khá "im hơi lặng tiếng" trong các hoạt động giải trí khiến cư dân mạng đồn đoán cô sắp "giải nghệ".

Trước những tin đồn không xác thực, cô nàng đính chính: "Mỗi Hoa hậu sau khi hết nhiệm kỳ cần có những hướng đi riêng, có người chọn làm ca sĩ, diễn viên hay MC. Tôi thấy mình thích và phù hợp với kinh doanh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tham gia các sự kiện giải trí và cống hiến cho nghệ thuật như trước đây”.