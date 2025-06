"Tom and Jerry" phiên bản anime siêu dễ thương, vừa dí dỏm vừa thân thiện

HHT - Sau gần ba năm phát sóng tại Nhật Bản, phiên bản anime siêu dễ thương của cặp đôi mèo chuột nổi tiếng Tom và Jerry sẽ chính thức “xuất ngoại”, chiếu miễn phí cho khán giả toàn cầu.

Được đạo diễn bởi Kodai Sato và biên kịch Tomomi Kigawada, Tom and Jerry Gokko mang phong cách hoạt hình "kawaii" (dễ thương) của Nhật Bản. Series duy trì tinh thần rượt đuổi kinh điển của Tom và Jerry nhưng với diện mạo mới tròn trịa, tươi sáng và tông màu pastel nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt, cặp đôi giờ đây không chỉ giới hạn ở sự đối đầu mà còn mang chút tinh thần bạn bè lém lỉnh, tạo những pha đuổi bắt “drama” vừa dí dỏm vừa thân thiện, bớt thù địch hơn so với bản gốc.

Tom and Jerry Gokko lần đầu phát sóng tại Nhật vào tháng 11/2022 trên Cartoon Network Japan. Trong tiếng Nhật, "gokko" có nghĩa là "chơi trò giả vờ" hay "đóng vai".

Mặc dù series đã ra mắt ở Nhật Bản từ lâu, nhưng đến đầu tháng 6 vừa qua, Warner Bros. Kids mới bắt đầu tung đoạn trailer tiếng Anh đầu tiên và thông báo rằng phim sẽ "sớm ra mắt trên kênh YouTube chính thức của Warner Bros. Kids", với thời lượng mỗi tập khoảng một phút, chiếu miễn phí cho khán giả toàn cầu.

Hiện lịch phát sóng chính thức vẫn chưa được hãng công bố.

Xu hướng "anime hóa" của các thương hiệu kinh điển

Gần đây, khán giả dường như đang chứng kiến một làn sóng những thương hiệu kinh điển của phương Tây được "anime hóa" bởi các studio Nhật Bản, từ Tom and Jerry Gokko mới được đề cập, Alice in Wonderland: Dive in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên), hay trước đó là Anne Shirley (Anne Tóc Đỏ). Làn sóng này mang đến cả những mặt tích cực lẫn hạn chế đáng kể.

Anime là một thể loại hoạt hình đặc trưng của Nhật Bản với lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu. Việc chuyển thể sang anime giúp các thương hiệu phương Tây dễ dàng thâm nhập và mở rộng ảnh hưởng tại thị trường châu Á nói riêng và thị trường quốc tế nói chung, nơi loại hình này rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên, việc chuyển thể sang anime có thể dẫn đến việc thay đổi quá nhiều về phong cách nghệ thuật, tông màu, hoặc thậm chí là cốt truyện để phù hợp với thị hiếu anime. Điều này có thể khiến một số "fan cứng" của bản gốc cảm thấy thất vọng hoặc cho rằng tác phẩm đã mất đi bản sắc vốn có.

Điển hình như phong cách "kawaii" của Tom and Jerry Gokko lần này có thể không phù hợp với thị hiếu của tất cả khán giả, nhất là những người xem yêu mến phong cách hoạt họa cũng như cách kể chuyện của Tom and Jerry nguyên bản. Tác phẩm hiện nhận một số ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

