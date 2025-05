Phim về “Idol ảo số 1 Nhật Bản” Hatsune Miku đổ bộ rạp phim Việt tháng 6 này

HHT - Sau thành công tại thị trường nội địa, anime "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing" sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên “idol ảo số 1 Nhật Bản” Hatsune Miku góp mặt trên màn ảnh rộng trong một câu chuyện đầy xúc cảm về âm nhạc, sự kết nối và ước mơ.