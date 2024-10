Tom Holland “giải cứu” bạn gái Zendaya như Spider-Man ngoài đời thật

HHT - Mới đây, Tom Holland đã “giải cứu” Zendaya khỏi một tình huống bị bao vây khá hỗn loạn, khiến các fan trầm trồ vì “phẩm chất bạn trai” xứng đáng điểm 10!

Mới đây, Tom Holland và Zendaya đã cùng xuất hiện để tham gia một sự kiện ở New York (Mỹ). Cả hai mặc trang phục đồng điệu, cùng bước ra khỏi ô tô, Tom đi trước, Zendaya đi sau.

Khi bước ra khỏi xe, Tom đưa tay ra đằng sau để nắm tay bạn gái, nhưng Zendaya đang ký tặng cho fan nên lỡ mất bàn tay của bạn trai. Theo đà di chuyển, Tom vẫn tiến về phía trước, nhưng Zendaya bị kẹt lại. Cô bị vây lại bởi một nhóm người gồm fan và thợ săn ảnh (paparazzi).

Rất nhanh chóng, Tom nhận ra Zendaya không ở ngay cạnh mình và nhận ra tình huống mà bạn gái đang mắc phải. Chàng Người Nhện đã lập tức quay lại, chen về phía Zendaya. Trong đoạn video ghi lại, có thể nghe thấy giọng Tom: “Không, không, không”, “Cho cô ấy chút không gian”.

Khi thấy đám đông vẫn không giãn ra, Tom đã “hành động” dứt khoát hơn một chút. Anh xông thẳng vào đám đông, mở đường, nắm tay Zendaya và cả hai cùng đi. Có thể nghe thấy giọng Zendaya trấn an: “Không sao, ổn rồi Tom”.

Cũng trong buổi tối hôm đó, trên đường di chuyển, Tom Holland đã đưa tay nhẹ nhàng gạt một thợ săn ảnh khi anh ta chặn lối đi của Zendaya. Tuy nhiên, ngoài một chút hỗn loạn đó, cặp đôi đã có khoảng thời gian vui vẻ và ngọt ngào.

Tom Holland và Zendaya gặp nhau lần đầu trên phim trường Spider-Man: Homecoming năm 2017. Trong phim, Tom thủ vai Peter Parker/ Spider-Man, Zendaya đóng vai MJ - bạn gái của Peter Parker. Cả hai tiếp tục đảm nhận các vai này trong các phần phim sau đó về Người Nhện: Far From Home (2019) và No Way Home (2021). Sau một thời gian bận rộn với các dự án riêng, Tom và Zendaya sẽ sớm tái hợp trên phim trường Spider-Man 4.

Trong khoảng thời gian đóng các phần phim Spider-Man, tin đồn cả hai đang hẹn hò thỉnh thoảng xuất hiện râm ran nhưng Tom và Zendaya vẫn giữ im lặng. Cho đến năm 2021, khi các tay săn ảnh chụp được ảnh cả hai hôn nhau trong xe ô tô, mối quan hệ mới được công khai. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi vẫn gắn bó và ngọt ngào.

Mặc dù có nhiều fan tò mò về chuyện tình lãng mạn của Spider-Man và MJ ngoài đời thực nhưng Tom Holland và Zendaya hầu như giữ chuyện hẹn hò của mình khá riêng tư. Tom đã từng thẳng thắn bày tỏ rằng cả hai rất thận trọng vì rất trân trọng tình cảm này. Cặp đôi không nghĩ rằng họ nợ việc công khai đời sống riêng tư với công chúng, mối quan hệ tình cảm là việc riêng của họ và nó không có liên quan gì đến sự nghiệp.