Venom: The Last Dance: Lời từ biệt giàu cảm xúc nhưng chưa đủ để lại dấu ấn

HHT - Là tác phẩm kết thúc chuỗi phim về Venom - nhân vật phản anh hùng nổi tiếng của Marvel, "Venom: The Last Dance" mang đến lời tạm biệt mãn nhãn, trọn vẹn, song vẫn khó có thể được gọi là một bộ phim hay.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong loạt phim Venom, Tom Hardy vào vai Eddie Brock, một nhà báo bị loài symbiote (sinh vật ngoài hành tinh) xâm nhập và sống cộng sinh trên cơ thể, tạo thành thực thể Venom. Từ đó, Eddie sống hai cuộc đời, biến đổi liên tục giữa người bình thường và tên quái vật có đôi phần bạo lực.

Sau chuyến chu du ngắn ngủi qua Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở cuối phần phim trước, Eddie và Venom trở về vũ trụ của mình. Ngoài việc tiếp tục bị các đặc vụ Mỹ truy đuổi vì mục đích nghiên cứu, bộ đôi còn phải đối mặt với quân đoàn Xenophage - lũ quái vật hung bạo do tà thần Knull cử xuống Trái Đất, buộc cả hai phải đưa ra một quyết định tàn khốc sẽ hạ màn cho điệu nhảy cuối cùng.

Chuỗi hành động cứu vớt kịch bản nhạt nhòa

Sự kết hợp đặc biệt của Eddie và Venom tạo thành "Codex", chìa khoá giải thoát Knull khỏi ngục tù. Đó cũng là lý do Knull gửi tay sai của mình là những con quái vật Xenophage gần như bất tử xuống Trái Đất để săn đuổi cả hai.

Nếu tên bạo chúa này thoát ra ngoài, hắn sẽ nhấn chìm cả vũ trụ trong bóng tối và hỗn loạn, nên bộ đôi nhân vật chính phải trốn chạy không ngừng từ Mexico, xuyên qua sa mạc Nevada đến thành phố Las Vegas.

Tuy vẫn giữ nhiều điểm mạnh từ các phần trước, đây vẫn là tác phẩm khiến khán giả ngán ngẩm bởi phần kịch bản cũ kỹ, đi vào lối mòn của dòng phim siêu anh hùng: Tạo ra vấn đề, nhân vật chính bắt đầu hành trình giải quyết vấn đề, kết thúc câu chuyện bằng những lý tưởng cao cả, chất liệu nhân văn.

Thậm chí, Venom: The Last Dance còn mang sự lộn xộn từ dàn nhân vật đến cấu trúc cốt truyện, khi phim có các tuyến nhân vật dư thừa và sở hữu nhiều tình tiết vô lý chỉ để phục vụ mục đích gây hài.

Chuỗi hành động hoành tráng và hiệu ứng xịn xò là yếu tố chính "cứu cánh" cho phần kịch bản nhạt nhòa của phim. Các cảnh chuyển đổi cộng sinh, cảnh chiến đấu của Venom - Eddie với Xenophage và phe loài người được dàn trải xen kẽ, liên tục suốt mạch truyện. Chất lượng kỹ xảo hình ảnh (CGI) trong phim vẫn đảm bảo và không chênh lệch nhiều so với các phần trước, góp phần mang đến những pha hành động hoành tráng, thoả mãn thị giác người xem.

Lời từ biệt trọn vẹn, giàu cảm xúc

Venom: The Last Dance nâng tầm mối quan hệ giữa Eddie và Venom, khi giờ đây cả hai đã trở thành đôi tri kỷ. Điều này hợp lý khi phim lấy bối cảnh hai người chung sống đã lâu, nhiều lần cùng vào sinh ra tử.

Từ việc làm quen, thích nghi ở phần một, cãi vã, mâu thuẫn ở phần hai và đến Venom: The Last Dance, Eddie và Venom đã thật sự hiểu nhau và tương tác ăn ý trong chiến đấu. Ngoài những câu thoại hài hước làm nên tên tuổi của bộ đôi, cả hai đã bắt đầu trò chuyện về nhiều điều sâu sắc hơn như ý nghĩa cuộc sống và sự tự do.

Ngay từ trong tựa phim, "The Last Dance" (Điệu Nhảy Cuối) cũng đã đại diện cho lời từ biệt mà nhà sản xuất gửi đến khán giả. Phim được xác nhận là lần cuối Tom Hardy xuất hiện với vai diễn Eddie Brock. Ông Tom Rothman, chủ tịch của Sony Pictures cũng khẳng định rằng phần ba này sẽ là dự án cuối cùng trong chuỗi phim khai thác Venom của Sony.

Sau một số tình tiết liên kết đa vũ trụ, MCU có lẽ rồi sẽ có Venom của riêng mình, hoặc nhân vật phản anh hùng này có thể được khai thác trong những dự án khác, bởi những "nhà thầu" khác trong tương lai, nhưng là với những câu chuyện và dàn diễn viên hoàn toàn mới.

Khán giả sẽ không còn được chứng kiến sự tương tác "nửa cục súc, nửa cưng chiều" của Venom dành cho "vật chủ" hay một Eddie Brock duyên dáng dưới màn hoá thân của nam tài tử Tom Hardy nữa, sau Venom: The Last Dance.

Chỉ là lời tạm biệt thôi, Eddie. Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Mong cậu đừng quên ta nhé!

Dù còn những thiếu sót trong kịch bản và cách quá xa để được gọi là một bộ phim chất lượng, Venom: The Last Dance vẫn phù hợp với tiêu chuẩn giải trí, cũng như làm tốt vai trò là hồi kết cảm xúc, tương đối trọn vẹn cho chuỗi phim riêng về nhân vật phản anh hùng khét tiếng Venom.