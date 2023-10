Top 10 Đại sứ Ams 2023: Visual "10 điểm" lại sở hữu loạt thành tích gây choáng

HHT - Mùa tuyển chọn Đại sứ mới của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lại về. Những cái tên trong Top 10 năm nay khiến teen choáng ngợp, đã toàn là "học bá" còn là cực phẩm nhan sắc của khối chuyên.

Nguyễn Kiều Anh (Lớp 11 Sử)

Nguyễn Kiều Anh là Á khoa đầu vào khối chuyên Sử của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô bạn đạt Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO). Kiều Anh còn được biết đến là người mẫu nhí, từng trình diễn tại International Fashion Week Vietnam. Ngoài chăm chỉ học tập, Kiều Anh còn là gương mặt quen trong nhiều hoạt động ngoại khóa của trường.

Nguyễn Mai Vy (Lớp 11 Nga)

Nguyễn Mai Vy bỏ túi nhiều giải cao trong các cuộc thi như giải Nhất kỳ thi chọn đội tuyển học sinh Giỏi cấp Quận năm học 2021 - 2022, giải Xuất sắc Olympic tiếng Anh quốc tế CEO 2022 - 2023... Cô bạn cũng trúng tuyển Hội nhà văn trẻ Iowa 2023 (Iowa Young Writers’ Studio 2023) thuộc Đại học Iowa.

Cô bạn đứng sau khá nhiều dự án thú vị như founder dự án dạy chữ nổi và sách xúc giác dành cho trẻ em khiếm thị Touchlight, trưởng ban truyền thông dự án môi trường về biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng ngập mặn Ecoway Project...

Dương Anh Tuấn (Lớp 11 Tin)

Anh Tuấn từng giành giải Ba tại cuộc thi Ams’ Got Talent Season XV: AETERNUM XV cùng câu lạc bộ Ams Crew. Anh Tuấn được tuyển thẳng vào chuyên Tin của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm và chuyên Toán trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, nhưng cậu bạn lại chọn về với THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với thành tích là Á khoa đầu vào chuyên Tin.

Năm ngoái, cậu bạn đã giành giải Nhất kỳ thi học sinh Giỏi (môn Toán) cấp Thành phố. Anh Tuấn cũng là chủ nhân Huy chương Bạc kỳ thi International Mathematics and Science Olympiad IMSO 2019.

Trịnh Ngọc Mai (Lớp 12 Trung)

Ngọc Mai được teen so sánh xinh đẹp như nàng tiên cá sau khi bộ ảnh cá nhân thuộc khuôn khổ cuộc thi Đại sứ Ams được tung ra. Cô bạn là cheerleader nổi tiếng của CLB Cheer Ams, đại sứ truyền thông Dash For Impact và Mini Mentor sự kiện Business Discussion Hub thuộc tổ chức thanh niên AIESEC in Vietnam.

Thành tích học tập của Ngọc Mai cũng không phải dạng vừa khi mặc dù là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Trung của trường nhưng lại nằm lòng nhiều ngoại ngữ. Cô bạn hiện sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và tiếng Nhật JLPT N3.

Vũ Lê Anh Đức (Lớp 11 Lý 1)

Anh Đức đạt điểm SAT 1520/1600, Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý Trẻ Quốc Tế WYPO 2022, giải Silver Honour (Top 15%) kỳ thi tìm hiểu Vật lý Thiên văn Quốc Tế IAAC 2023... Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh cậu bạn này là một học bá chính hiệu.

Ngoài ra, Đức Anh cũng là nhóm trưởng của chương trình hoạt động từ thiện cho trẻ em làng Hữu Nghị, đồng trưởng ban truyền thông dự án HomoBios, diễn giả môn Vật Lí HSHK mùa Unboxing Day 2022 và MASKA23.

Phạm Uyên Nhi (Lớp 12 Văn)

Uyên Nhi từng đạt giải Khuyến khích (Top 5) cuộc thi MEET UEB MENTOR do trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Cô bạn ghi danh vào cuộc thi Global Link Asia Consulting tại Singapore với bài thi về đề tài đánh giá về khía cạnh ứng dụng của AI trong quá trình tuyển dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bông hồng của lớp 12 chuyên Văn trường Ams là Đồng trưởng ban tổ chức dự án Camorie Projec, trưởng ban Nội dung dự án S’amour Project. Cô tham gia dự án hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển, quảng bá đặc sản chè Chiêm Hóa, Tuyên Quang nhằm giúp đỡ người dân địa phương.

Đồng Minh Anh (Lớp 11 Anh 1)

Minh Anh là chủ nhân của nhiều chiếc huy chương tới từ đa dạng các cuộc thi như huy chương Vàng cuộc thi Phát minh Sáng chế Thế giới MiiEX lần thứ 8 tại Macao, huy chương Vàng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia kì thi ASMO English Olympiad, Đạt huy chương Bạc môn Toán học cấp Thành phố kì thi ASMO Maths Olympiad, huy chương Vàng môn Aerobics giải Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 cấp Thành phố...

Minh Anh từng tham gia chương trình thiện nguyện “Xây dựng phòng học, phòng lưu trú cho học sinh” tại điểm trường Khư Phá, trường mầm non Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cô bạn cũng là Phó Trưởng ban tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng Ams' Got Talent mùa XVI của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bùi Minh Dũng

Có thể gọi Minh Dũng là "ông trùm" hoạt động ngoại khóa tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Minh Dũng là thành viên ban tổ chức nhạc kịch IF The Musical: Hai Đồng Một Trải, ban hậu cần sự kiện Hanoi Debate Tournament 2023, đạt giải Nhất Ams’ Got Talent season XV cùng CLB Cheer Ams, đạt hạng Distinction chứng chỉ Piano Trinity College London Grade 6...

Điều khiến Minh Dũng được "thả tim" là dù tham gia hoạt động sôi nổi nhưng việc học của cậu vẫn không hề chểnh mảng. Minh Dũng đạt giải Nhất với số điểm cao nhất các thí sinh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn Hóa năm học 2021 - 2022, đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố cũng với môn Hóa năm học 2021 - 2022.

Nguyễn Đình Quang (Lớp 12 Anh 2)

Đình Quang sở hữu điểm SAT là 1580, có trong tay chứng chỉ 8.0 IELTS. Cậu bạn này còn là diễn viên chính của vở nhạc kịch IF - the musical: Hai Đồng Một Trải, đảm nhận vai trò là thành viên ban chuyên môn của Showcase Ams Crew 2022: Ảo Vọng, sau đó thăng hạng là giám đốc nghệ thuật của Showcase Ams Crew 2023: Ngược Dòng. Đình Quang cũng là Trưởng ban chuyên môn của CLB Ams Crew.

Nguyễn Triết Khoa (Lớp 11 Toán 1)

Thêm một chiếc học bá với cả tủ huy chương, đó là Triết Khoa của lớp 11 Toán 1. Cậu bạn này có trong tay huy chương Vàng của hàng loạt cuộc thi Toán như: Olympic Toán và Khoa Học Quốc tế IMSO 2019, Toán học trẻ Quốc tế ITMO tổ chức tại tại Ấn Độ hay kỳ thi Toán học không biên giới MWC năm 2018 và năm 2019 do Bulgary tổ chức...

Cũng nhờ thế mạnh về môn chuyên mà Triết Khoa được chọn là diễn giả môn Toán chuyên Pandorams 2022. Cậu bạn còn là thành viên ban truyền thông dự án Ams’ Little Helpers, dự án thiện nguyện nhằm truyền nguồn sáng tri thức và phủ xanh cánh rừng bị tàn phá tại thị xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Top 10 Đại sứ Ams đang rục rịch chuẩn bị cho các phần thi cho đêm Chung kết. Với tài năng và thành tích của Top 10, teen vẫn đang đau đầu dự đoán cái tên sẽ nối gót Lã Châu Giang, trở thành tân Đại sứ tổng Ams trong nhiệm kỳ tới.