Top 10 trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân ở vị trí nào?

HHT - BTC Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đã chính thức công bố danh sách Top 10 thí sinh của phần thi Best in Swimsuit (Trình diễn Áo tắm đẹp nhất). Top 10 này được chia thành hai Top 5, Hoa hậu Thiên Ân nằm trong Top 5 nào?

Một trong những phần thi gây chú ý nhất tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) chính là Best in Swimsuit (Trình diễn Áo tắm đẹp nhất). Với phần thi này, BTC lựa chọn ra Top 10 dựa trên hai Top 5, gồm có: Top 5 do người hâm mộ bình chọn và Top 5 do Ban giám khảo lựa chọn.

Hoa hậu Thiên Ân đã lọt Top 5 do người hâm mộ bình chọn ở vị trí thứ 2, các vị trí trong Top 5 này lần lượt như sau, thứ tự theo lượng bình chọn từ cao nhất trở xuống:

1. Hoa hậu Hòa bình Campuchia.

2. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

3. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

4. Hoa hậu Hòa bình Myanmar.

5. Hoa hậu Hòa bình Brazil.

Danh sách Top 5 do Ban giám khảo lựa chọn bao gồm những người đẹp sau, được xếp theo thứ tự ABC:

1. Hoa hậu Hòa bình Colombia.

2. Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc.

3. Hoa hậu Hòa bình Indonesia.

4. Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico.

5. Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha.

Top 10 Best in Swimsuit sẽ được BTC chụp một bộ ảnh riêng với áo tắm, và sẽ được xuất hiện trên cover của fanpage Miss Grand International trong 24 giờ.

Thí sinh giành giải thưởng phụ Best in Swimsuit sẽ được công bố vào đêm Chung kết, và sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc. Đêm Chung kết của Miss Grand International 2022 sẽ được tổ chức vào tối thứ Ba 25/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sentul, Tây Java, Indonesia.