Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Top 2 Miss Cosmo 2024 hết nhiệm kỳ, về nước theo đuổi việc học tập và giảng dạy

DAISY - Ảnh: BTC

HHTO - Fan meeting đặc biệt của Miss Cosmo 2024 - Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut diễn ra đầy xúc động. Tại sự kiện, Top 2 không chỉ trải lòng về những câu chuyện hậu đăng quang mà còn hé lộ định hướng cho chặng đường phía trước.

Trên cương vị Miss Cosmo đầu tiên, Ketut Permata Juliastrid Sari đã thực hiện chuỗi công du tại 15 quốc gia, tham gia các hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh Miss Cosmo trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Song hành cùng cô, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và kết nối thương hiệu.

miss-cosmo2024.jpg﻿
miss-cosmo-2024-5841.jpg﻿
﻿miss-cosmo-2024-5668.jpg
miss-cosmo-2024.jpg

Tiếp nối các hoạt động hậu nhiệm kỳ, buổi fan meeting của Top 2 Miss Cosmo 2024 được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 người hâm mộ. Sự kiện là dịp để Top 2 gặp gỡ khán giả sau final walk, cùng nhìn lại hành trình đã qua và chia sẻ những cảm xúc còn đọng lại. Sự kiện mang ý nghĩa như một lời tạm biệt dành cho chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những định hướng cho hành trình phía trước.

tata.jpg
tata1.jpg

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cho biết cô sẽ trở về Indonesia để hoàn thành việc học, đồng thời tiếp tục thực hiện các trách nhiệm gắn bó với quê nhà, như một cách nối dài hành trình đã bắt đầu. Trong khi đó, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut khẳng định sẽ khép lại hành trình thi sắc đẹp, lựa chọn con đường giảng dạy và đào tạo, với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và giá trị tích lũy được trong suốt nhiệm kỳ Miss Cosmo.

mook1.jpg
mook.jpg

Không khí buổi fan meeting được xây dựng qua các hoạt động tương tác trực tiếp, giúp Top 2 Miss Cosmo 2024 kết nối gần hơn với người hâm mộ thông qua phần Q&A và giao lưu.

Khi chương trình dần khép lại, Top 2 Miss Cosmo 2024 dành những lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ Việt Nam. Những cái bắt tay, từng giọt nước mắt, tiếng cười… đã trở thành dấu mốc khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ, đồng thời mở ra hành trình tiếp theo của Top 2 Miss Cosmo đầu tiên.

123.jpg
DAISY - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2024 #Ketut Permata #Mook Karnruethai #fan meeting #nhiệm kỳ #Hoa hậu #Tata #Mook

Xem thêm

Cùng chuyên mục