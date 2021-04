Top 7 tính năng "vi diệu", đọc đến đâu là "choáng" đến đó của Apple AirTag

HHT - Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, Apple mới đây vừa chính thức ra mắt AirTag - phụ kiện theo dõi đồ vật cực tiện lợi.

Thiết kế nhỏ, dễ cài đặt

Apple AirTag có thiết kế thực tế khá nhỏ và kích thước của nó chỉ gần bằng chiếc nắp chai. Sản phẩm này có mặt trước đơn giản trong trường hợp bạn không chọn khắc biểu tượng cảm xúc miễn phí và đi kèm logo Apple ở mặt sau. “Táo khuyết” đã trang bị cho AirTag khả năng kháng nước, chống bụi đạt tiêu chuẩn IP67 để bạn có thể gắn nó vào túi hoặc thậm chí cho thú cưng của mình mà không lo phụ kiện này bị hỏng trong điều kiện thời tiết xấu.

Apple AirTag thậm chí còn có một loa nhỏ bên trong để nó có thể cảnh báo trong trường hợp bạn không thể tìm thấy đồ vật của mình. Phụ kiện này đi kèm với thời lượng pin “hơn một năm” và người dùng có thể thay thế nó dễ dàng. Mặt sau của AirTag được thiết kế hơi nhô ra, nơi bạn có thể thay thế pin đồng xu tiêu chuẩn của nó.

Như Apple mô tả, thiết lập của AirTag là “kỳ diệu”. Phụ kiện này sẽ tự động phát hiện iPhone của bạn và hiển thị màn hình thiết lập tương tự như AirPods. Bạn chỉ cần đặt tên cho nó hoặc đặt mặc định như “Chìa khóa” hoặc “Áo khoác” và thẻ AirTag sẽ bắt đầu hiển thị trong phần “item” của ứng dụng Find My.

Theo dõi chính xác

AirTag sử dụng chip U1 của Apple, được tìm thấy trong iPhone 11 và iPhone 12 series, để xác định vị trí chính xác. Với việc sử dụng công nghệ Ultra WideBand và chip U1, AirTag có thể đo chính xác khoảng cách của chúng từ iPhone và trả về vị trí chính xác.

Khi bạn chạm vào AirTag trong ứng dụng Find My, nó sẽ sử dụng đầu vào từ máy ảnh, ARKit, gia tốc kế và con quay hồi chuyển, sau đó sẽ hướng dẫn người dùng đến AirTag bằng cách sử dụng kết hợp phản hồi âm thanh, xúc giác và hình ảnh. Apple cũng đã bổ sung hỗ trợ cho các tính năng trợ năng vào AirTag. Đối với những người mù hoặc thị lực kém, có thể sử dụng tính năng VoiceOver, tính năng này sẽ cung cấp chỉ đường cho họ như “AirTag cách bạn 9 bước chân bên trái”.

Find My Network

Apple đã giới thiệu Find My Network của mình cho các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba vào đầu tháng này và giờ đây công ty cho biết "đang tiếp cận một tỷ thiết bị Find My Network của Apple". Được biết, AirTag dựa vào Bluetooth và chip U1 để trả về vị trí cho người dùng. Do đó, nếu phụ kiện này bị tách khỏi người dùng, nó sẽ gửi tín hiệu ẩn danh đến các thiết bị Apple khác xung quanh. Sau đó, AirTag sẽ chuyển tiếp vị trí của chính nó, thông qua thiết bị Apple gần nhất, đến chủ sở hữu của nó trong nền, một cách riêng tư.

Chế độ mất

Nếu bạn bị mất AirTag và không thể tìm thấy vị trí của nó, bạn có thể đặt AirTag ở “Chế độ bị mất”. Điều này sẽ tạo một trình kích hoạt trong Find My Network của Apple và trong trường hợp một thiết bị Apple đến gần AirTag của bạn, nó sẽ chuyển tiếp vị trí của phụ kiện này (riêng tư) đến iPhone của bạn.

Nếu một AirTag ở “Chế độ bị mất” và được ai đó tìm thấy, người dùng có thể chỉ cần chạm AirTag vào một thiết bị có NFC (không nhất thiết phải là iPhone) và nó sẽ tự động mở ra một trang web, nơi sẽ hiển thị các chi tiết như số điện thoại người bị mất.

Phụ kiện

Apple cũng phát hành một số phụ kiện cho AirTag. Sản phẩm này không có mặt sau từ tính hay thiết kế để đính kèm vào đồ vật của người dùng, vì vậy nó sẽ phụ thuộc vào phụ kiện để làm được điều đó. Apple cho biết người dùng có thể bỏ AirTag vì túi xách hoặc ví và nó vẫn hoạt động tốt. Nhưng với những đồ vật như chìa khóa, nó phải được giữ trong một loại khóa đặc biệt.

Apple đã phát hành một số phụ kiện của bên thứ nhất cho thiết bị, bao gồm Polyurethane Loop, Leather Loop, Leather Key và một số phụ kiện Hermès phiên bản đặc biệt. Vòng Polyurethane có giá 29 USD (khoảng 670K), vòng chìa khóa bằng da có giá 35 USD (khoảng 800K) và vòng đeo bằng da có giá 39 USD (khoảng 900K). Các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba cũng sẽ tung ra một số phụ kiện cho AirTag trong những tháng tới.

Pin thay thế dễ dàng

AirTag đi kèm với pin mà người dùng có thể thay thế dễ dàng. Apple nói rằng AirTag sẽ hoạt động tốt trong “hơn một năm”, sau đó người dùng sẽ phải thay pin của nó. Phụ kiện này sử dụng pin đồng xu CR2032 tiêu chuẩn, có thể dễ dàng thay thế bằng cách tháo nắp sau của nó.

Quyền riêng tư

AirTag không lưu trữ dữ liệu vị trí trên thiết bị. Nó chỉ chuyển tiếp một tín hiệu đến thiết bị Apple gần nhất, sau đó được sử dụng để xác định vị trí của AirTag. Apple nói rằng dữ liệu được giữ kín và giao tiếp với Find My Network được mã hóa đầu cuối.

AirTag cũng đi kèm với một loạt các tính năng bảo mật khác. Nếu một AirTag phát hiện ra rằng nó được sử dụng để theo dõi vị trí không mong muốn, nó sẽ ngừng chuyển tiếp vị trí đó cho người dùng. Nếu bị tách khỏi chủ sở hữu của nó quá lâu, AirTag sẽ phát âm thanh khi ai đó di chuyển để thu hút sự chú ý.

Phụ kiện AirTag sẽ được bán với giá khởi điểm 29 USD (khoảng 670K) và bạn có thể mua combo 4 cái với giá 99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Nó có sẵn để đặt hàng trước bắt đầu từ ngày 23/4 và sẽ có mặt tại các cửa hàng bán lẻ vào ngày 30/4. Tại Việt Nam, giá niêm yết dự kiến của Apple AirTag là khoảng 790K.

Sơn Trần