Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào cuối tháng, Hà Nội có thể chuyển lạnh

HHT - Không khí lạnh tăng cường sẽ về miền Bắc vào cuối tháng 10, mạnh hơn so với đợt không khí lạnh đầu tuần này. Vì vậy, đến cuối tháng, Thủ đô Hà Nội có thể sẽ thay đổi thời tiết rõ rệt hơn, có thời điểm trời lạnh.

Trời bắt đầu chuyển gió Đông Bắc ở khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ nước ta trong hôm nay, 21/10, gây mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, thời gian mưa cũng không kéo dài. Nhiệt độ ở gần như toàn miền đều giảm.

Trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội là khoảng 32 - 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), như vậy là giảm 2 - 3oC so với thời điểm tương ứng của hôm qua. Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Nguyên có sự thay đổi nhiệt độ tương tự.

Sang ngày mai, độ ẩm giảm, trời lại hanh khô, nhưng do không khí lạnh còn nhẹ nên nhiệt độ không thay đổi nhiều, ban ngày có thể vẫn hơi nóng. Phải đến thứ Tư, 23/10, nhiệt độ mới giảm rõ rệt hơn, ở Hà Nội sẽ se lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ khoảng 23 - 24oC, còn ban ngày có nắng hanh nên nhiệt độ vẫn lên khoảng 31 - 32oC, tức là tương tự đợt không khí lạnh trước.

Theo dự báo hiện tại, khoảng ngày 27/10, miền Bắc sẽ có không khí lạnh tăng cường. Đây sẽ là đợt gió mùa Đông Bắc mạnh hơn, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm.

Do đó, trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, ở Hà Nội sẽ có những buổi sáng trời lạnh, nhiệt độ sáng sớm có thể xuống dưới 20oC còn nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt 30oC, nhiệt độ trung bình ngày không cao. Ở vùng núi, nhiệt độ sáng sớm có thể xuống mức 15 - 16oC. Vì vậy, người dân đi làm, đi học sớm nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp.