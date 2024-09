TP.HCM: Đoàn viên thanh niên hưởng ứng các hoạt động mừng lễ Quốc khánh

HHT - Đoàn viên thanh niên xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Vừa qua, Đoàn xã - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp với Chi đoàn Cảnh sát giao thông trật tự Huyện, Chi đoàn Cảnh sát giao thông Tân Túc và Chi đoàn Công An xã tổ chức ra quân Đội hình hút đinh hỗ trợ An toàn giao thông nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 trên tuyến đường Quốc lộ 1A.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong thời điểm người dân về quê nghỉ Lễ tại các tỉnh Miền Tây, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Chánh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến việc rải đinh trên tuyến đường nhằm thu lợi bất chính trong việc sửa chữa, vá vỏ xe.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo ra các chương trình thiết thực cho cộng đồng. Phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện trong các phần việc; thông qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hoàn thiện bản thân, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; góp phần xây dựng xã Bình Chánh ngày càng văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Cán bộ, Đoàn viên, hội viên thanh niên xã Bình Chánh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại nhà bia Liệt sĩ xã Bình Chánh nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Qua đó, thanh niên xã Bình Chánh nguyện đoàn kết, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng xã Bình Chánh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.