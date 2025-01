Trai đẹp "cờ xanh" đang gây sốt ở show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân 4 là ai?

HHT - Jang Theo đang là mỹ nam được yêu thích nồng nhiệt trong "Địa Ngục Độc Thân" mùa 4 vì nhiều khoảnh khắc ngọt ngào chỉ hướng về một người.

Gần đây, cái tên Jang Theo đang được khán giả theo dõi Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno) mùa 4 vô cùng yêu thích. Bởi lẽ, anh chàng này có những khoảnh khắc ngọt ngào, lại luôn luôn hướng về chỉ một cô nàng trong chương trình - Lee Si An.

Kể từ khi Địa Ngục Độc Thânmùa 4 diễn ra, Jang Theo đã luôn "khóa" mục tiêu của mình là Lee Si An xinh đẹp. Trong tập 2, anh không ngần ngại đưa ra lựa chọn công khai, đó là đi cùng với Si An.

Sau đó, Jang Theo có nhiều cử chỉ "thả thính", cho thấy tình cảm của mình đối với Si An, như nhắc khéo cô đừng mặc đẹp quá khi đi với người khác, hay bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho đối phương theo cách hài hước.

Đỉnh điểm là khi Jang Theo ghi nhớ mong muốn của Si An khi đến với Địa Ngục Độc Thân mùa 4, đó là tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, tràn ngập sự lãng mạn và hạnh phúc. Thế là đêm đó, Jang Theo đã cặm cụi làm một chiếc nhẫn hoa để tặng cho "nhà gái", khiến cô vô cùng thích thú.

Ở Jang Theo được cho là có sự chân thực, hài hước và duyên dáng mà bất cứ cô gái nào cũng có thể cảm thấy an toàn ở bên. Một giám khảo còn khẳng định trong tập 2 của Địa Ngục Độc Thân mùa 4 rằng sự chân thật chính là điểm hấp dẫn của Jang Theo. Hiện tại, khán giả đều hy vọng Jang Theo và Si An sẽ thành đôi ở đoạn kết chương trình.

Ngoài đời, Jang Theo là một KOL, người mẫu, và cũng có tham gia diễn xuất. Anh chàng có tên thật là Jang Tae Oh, sinh năm 1994 và từng ghi dấu ấn trong một số dự án như The King of Tears Lee Bang Won, hay A Man in A Veil.

Đến năm 2024, anh tham gia bộ phim của Malaysia sản xuất mang tên Oppa và đã giành giải Nam diễn viên trong phim nước ngoài xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế châu Á 2024.

Trong Địa Ngục Độc Thân, Jang Theo từng bộc bạch ước mơ của mình đó là được đóng phim Hollywood. Đó là lý do mà chàng trai 9X vô cùng nỗ lực và chớp lấy cơ hội làm việc ngoài thị trường Hàn Quốc ngay khi có thể. Anh từng học diễn xuất tại New York, sau đó về nước đóng phim, làm người mẫu và thường xuyên cập nhật MXH của mình.