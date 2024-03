"Trai hư" Zayn Malik tái xuất: Ngoại hình thay đổi, giọng hát có còn như xưa?

HHT - Sau thời gian dài vắng bóng, Zayn Malik đang rục rịch trở lại với album phòng thu thứ 4. Người hâm mộ tỏ ra bất ngờ với ngoại hình và chất nhạc của cựu thành viên One Direction trong lần trở lại này.

Zayn Malik sẽ chính thức trở lại với album mới - ROOM UNDER THE STAIRS vào ngày 17/5 sắp tới. Đây là lần trở lại đầu tiên của anh chàng sau 3 năm vắng bóng khỏi âm nhạc kể từ album Nobody Is Listening. Đây cũng là album đầu tiên của anh với hãng đĩa Mercury Records sau khi rời hãng RCA.

“Tôi đã tự mình chấp bút cho album này. Tôi không muốn có bất kỳ ai xen vào câu chuyện giữa tôi, âm nhạc và người nghe. Thông qua album này, tôi mong người hâm mộ hiểu rõ về con người của tôi. Nỗi sợ và khát vọng. Tôi mong các bạn sẽ kết nối với những điều chân thật. Nó chính là tôi”, nam ca sĩ chia sẻ về lần trở lại này.

Ngày 15/3, nam ca sĩ đã phát hành What I Am - ca khúc đầu tiên để mở đường cho album mới. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng với lời bài hát được giọng ca Dusk Till Dawn diễn tả chân thật những cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại cảm thấy hụt hẫng với What I Am bởi vì sự thay đổi của Zayn từ một “trai hư” chính hiệu nay lại trở nên suy tư, trầm lắng.

Không chỉ bài hát, ngoại hình và phong cách ăn mặc của Zayn cũng khác hẳn khi xưa. Nếu như lúc trước, Zayn “đốn tim” khán giả với những trang phục tông đen cực ngầu thì nay anh chàng lại trông có vẻ trưởng thành với những trang phục giản đơn cùng những gam màu nhẹ nhàng. Ngoài ra, giọng ca PILLOWTALK cũng cắt ngắn mái tóc của mình thay vì vuốt cao mái tóc cực ngầu như trước đây.