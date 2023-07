Zayn Malik tiết lộ gây sốc: Các thành viên One Direction từng "phát ốm vì nhau"

HHT - Đã hơn 10 năm kể từ ngày One Direction thành lập, 7 năm kể từ ngày rã nhóm, có những câu chuyện đằng sau mà nay mới được chính người trong cuộc tiết lộ khiến fan không biết nên vui hay buồn.

Vào năm 2010, 5 chàng trai gồm: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik tham gia chương trình The X-Factor UK với tư cách hát đơn. Thất bại khi thi đơn lẻ, nhưng nhận thấy tiềm năng của họ, ban giám khảo gợi ý họ hãy cùng nhau thành lập một nhóm nhạc. Đó là tiền đề để nhóm nhạc One Direction (1D) ra đời, gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Thời điểm đó, 1D chiếm lĩnh trái tim nhiều fan âm nhạc trẻ trên khắp thế giới, làm sống dậy một thời hoàng kim của boyband, được so sánh với những đàn anh huyền thoại như Backstreet Boys hay N*Sync. Nhóm phát hành nhiều album, có nhiều ca khúc hit như What Makes You Beautiful, Live While We’re Young, One Thing… Trong thời gian hoạt động, 1D đã bán được 70 triệu đĩa, giành gần 200 giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ.

Năm 2015, Zayn Malik thông báo rời nhóm. Một năm sau đó, One Direction cũng chính thức ngừng hoạt động. Các thành viên tiếp tục phát triển sự nghiệp solo. Thành công nhất cho đến lúc này có thể kể đến Harry Styles, không chỉ ca hát mà còn năng nổ đóng phim, và album mới nhất của anh Harry’s House đã giành giải Album của năm tại lễ trao giải Grammy 2023.

Đã hơn 7 năm kể từ ngày rã nhóm, có những câu chuyện đằng sau mà nay mới được chính người trong cuộc tiết lộ.

Zayn Malik thừa nhận rời nhóm vì “ích kỷ”

Thời điểm mới rời nhóm, Zayn Malik viện lý do rằng mình kiệt sức và mong muốn trở thành một “thanh niên 22 tuổi bình thường”. Nhưng hiện tại, khi nói về thời điểm đó, Zayn Malik thừa nhận có “sự thật” đã được che giấu. Không đi sâu vào chi tiết, Zayn Malik chỉ lấp lửng rằng khi đó có nhiều vấn đề đang ngấm ngầm diễn ra. “Một số người đang làm một số việc, một số người thì không muốn ký hợp đồng, vì vậy tôi biết có điều gì đó đang xảy ra, vì vậy tôi đã vượt lên dẫn trước…”

Zayn Malik thừa nhận khi đó anh đã lên kế hoạch thực hiện một album solo và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Hoàn toàn trung thực, Zayn Malik thừa nhận mình “ích kỷ” khi muốn trở thành người đầu tiên tách ra solo và lập được kỷ lục cho riêng mình.

Hiện tại, Zayn Malik cho biết khi nhìn lại những năm tháng đã qua cùng 1D, anh đã cảm thấy “dịu dàng” hơn rất nhiều. Nhưng ở quá khứ, thời điểm đó mọi thứ có vẻ “dữ dội”. “Chúng tôi phát ốm vì nhau, nếu phải trung thực”, anh thừa nhận. Nhưng Zayn Malik cũng cho biết đó là vì các thành viên đã ở bên nhau mỗi ngày trong suốt 5 năm, và đã có "những điều điên rồ xảy ra" mà không ai khác trên thế giới này có thể hiểu được.

Liam Payne xin lỗi vì đã nói xấu “đồng đội” cũ

Khi tham gia một podcast vào tháng 6 năm 2022, Liam Payne đã nói rằng anh ghét Louis Tomlinson - một thành viên cùng nhóm 1D. Liam nói rằng Louis là người “rất hoang dã”. Nhưng trải qua nhiều thời gian bên nhau, Louis nay đã trở thành bạn thân của anh.

Cũng trong podcast đó, Liam Payne cũng đề cập đến một thành viên khác là Zayn Malik. Anh bảo rằng mình không thích Zayn, cũng như không đồng tình vì một số điều không hay mà Zayn đã làm. Những chia sẻ này đã khiến Liam nhận nhiều chỉ trích. Sau đó, Liam có lên Twitter để nói thêm rằng dù không đồng tình với những hành động của Zayn, nhưng anh luôn ở bên Zayn, và đó là "gia đình". Nhưng điều đó vẫn không xoa dịu được công chúng.

Mới đây, Liam Payne đột ngột nhắc lại chuyện cũ và xin lỗi vì đã nói xấu những thành viên chung nhóm One Direction. Liam thừa nhận rằng vì cảm thấy tức giận với những gì xung quanh mình, anh đã đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn lại bên trong mình. “Vì sự thất vọng của chính tôi với sự nghiệp của mình, tôi đã chỉ trích người khác, điều đó là sai”.

Liam Payne thừa nhận rằng nói về 1D một cách công khai và theo chiều hướng tiêu cực sẽ thu hút sự chú ý, và anh đã làm thế để giành lấy một sự liên kết, để duy trì tên tuổi. Sau khi nhận lấy những phản ứng dữ dội vì nói xấu thành viên cùng nhóm cũ, Liam quyết định đi cai nghiện rượu. “Tôi gần như phải đi xa để khỏe lại”, anh hồi tưởng.

Được biết, Liam Payne vừa trải qua 6 tháng cai nghiện rượu. Anh chia sẻ rằng ở thời điểm anh “bị mắc kẹt” và cần bạn bè, các thành viên 1D đã đến “giải cứu” anh, kể cả Zayn Malik, vì thế anh thấy rất cảm kích.