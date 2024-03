Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Hóa ra khán giả đang hiểu nhầm rồi mắng oan Nghĩa?

HHT - Mấy tập vừa qua, khán giả không ngừng bức xúc rồi mắng mỏ nam chính Nghĩa của "Trạm Cứu Hộ Trái Tim" quá tồi tệ đáng sợ. Nhưng có vẻ như Nghĩa đang bị mọi người mắng oan?

Mới chiếu đến tập 6, Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã gặp phải nhiều ý kiến tiêu cực rằng phim quá nhiều tình tiết u ám, mệt mỏi xoay quanh nữ chính Ngân Hà. Như mẹ thì luôn cay nghiệt độc địa với con gái, chồng thì ngoài mặt đối tốt bên trong lại che giấu âm mưu đáng sợ.

Thậm chí khán giả còn phàn nàn rằng xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim mà mất hết niềm tin vào cuộc sống, bởi người nào xung quanh Ngân Hà cũng lừa dối cô, chỉ còn bạn thân Mỹ Đình là thực lòng quan tâm đến Ngân Hà. Nhất là Nghĩa, người chồng mà Ngân Hà hết lòng tin yêu lại là kẻ giấu mặt giỏi nhất.

Khán giả vừa xem vừa ức chế với những mưu sâu kế bẩn mà Nghĩa đang gài bẫy Ngân Hà, cho rằng hắn ta bày ra kế hoạch này để trả thù gia đình nhà vợ. Bởi bố của Ngân Hà từng làm chuyện có lỗi với một bạn làm ăn và người đó nhiều khả năng là bố của Nghĩa.

Nhưng với những gì được hé lộ trong tập 7, thì dường như Nghĩa không phải "trùm cuối", mà cô bồ An Nhiên mới là kẻ chủ mưu. Chính An Nhiên đã bỏ hộp thuốc tránh thai vào cặp của Nghĩa, để Ngân Hà nghi ngờ và hai vợ chồng cãi nhau. Lý do vì An Nhiên thấy bất an, sợ rằng Nghĩa đã rung động trước Ngân Hà sau nhiều năm chung sống.

Và trong cuộc tranh cãi với An Nhiên, Nghĩa đã khẳng định chính cô đẩy anh vào kế hoạch trả thù nhà Ngân Hà, và mọi thứ đang đúng như họ đã dự tính, đích đến đang rất gần. Nhưng không hiểu sao An Nhiên lại mất kiểm soát, tìm cách để Ngân Hà nghi ngờ Nghĩa. Vậy là khán giả đã trách oan Nghĩa khi cho rằng anh ta là kẻ vẽ ra toàn bộ âm mưu này và An Nhiên buộc phải chấp nhận. Hóa ra An Nhiên mới muốn đẩy gia đình Ngân Hà vào bi kịch, và tại sao cô ta làm như vậy thì lại là một bí ẩn chưa ai biết.