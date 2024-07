Trấn Thành "nhận cuộc gọi" từ Rhyder - Dương Domic sau bản cover "Hào Quang"

HHT - Lên sóng chưa đầy 1 tuần, ca khúc "Hào Quang" của các "anh trai" Pháp Kiều, Dương Domic, Rhyder hiện đang giữ Top 1 Trending Music YouTube. Bản cover "phá hit" mới đây của MC Trấn Thành cũng được chú ý không kém.

Tập 5 Anh Trai "Say Hi" lên sóng, ca khúc thuộc thể loại Ballad Hào Quang nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ khán giả. Tại trường quay, Hào Quang giành chiến thắng với 368 điểm, cả đội an toàn bước vào vòng trong.

Tiếp đến, sau khi bản performance phát hành trên các nền tảng, bài thi của Pháp Kiều, Rhyder, Dương Domic nhanh chóng tranh Top 1 Âm nhạc Thịnh hành trên YouTube với ca khúc Catch Me If You Can của các thành viên chung đội, hiện đang đạt 2,4 triệu view sau 4 ngày.

Mới đây, cư dân mạng được dịp cười nghiêng ngả khi nghe phiên bản Hào Quang được MC Trấn Thành đăng tải. Ở những giây đầu tiên, ca khúc vẫn giữ giai điệu giống bản gốc nhưng cái kết thì lạ lắm.

Đoạn clip cover được "remix độc lạ" khi sử dụng hàng loạt tính từ mạnh đầy "uất hận" khiến netizen lập tức tag tên và gửi tín hiệu "giải cứu" các "anh trai". Nhận xét về phút ngẫu hứng "phá hit" của đạo diễn phim Mai, Hari Won hài hước cho rằng đây là phiên bản Hào Quang không được lên sóng, còn Erik thì giật mình vì "cú twist" bất ngờ với thái độ "cục súc" cùng phần lời được "chế" lại.

Cư dân mạng thích thú khi chính chủ bài hát là Rhyder và Dương Domic đã "nhấc máy gọi Trấn Thành", mời hợp tác làm một bản phối mới: "Sao em gọi hoài mà anh không bắt máy, liên hệ anh collab liền chơi lyrics mới".