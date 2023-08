Trang phục media tour của Top 5 Miss Grand Vietnam: Hoàng Phương chuẩn beauty queen

HHT - Top 5 Miss Grand Vietnam 2023 thực hiện media tour ngay sau khi đăng quang. Mỗi ngày các nàng hậu lại chọn trang phục theo một tông màu khác nhau, nhưng đều được đánh giá là đẹp mắt, hiện đại.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương đến từ Khánh Hòa, sở hữu chiều cao: 1m76, số đo ba vòng: 87-63-95.

Ngoài vương miện Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương còn được giải Best Profile Picture (Ảnh profile đẹp nhất), Top 16 Người đẹp Truyền cảm hứng, Top 6 Ân tượng, Top 5 Best in Swimsuit (Người đẹp mặc đồ bơi đẹp nhất), Top 10 Best Introduction Video (Người đẹp có video giới thiệu xuất sắc nhất), giải Ba Best National Costume (Trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc xuất sắc nhất).

Nhờ có kinh nghiệm đi thi nhan sắc nhiều năm, cộng thêm bề dày trình diễn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhận được rất nhiều lời khen về thần thái, đúng chuẩn beauty queen.

Tân Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương cùng 4 Á hậu Bùi Khánh Linh, Trương Quý Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh và Đặng Hoàng Tâm Như chọn trang phục cùng tông màu, với các kiểu dáng khác nhau, không lộng lẫy đến mức như trang phục thảm đỏ, nhưng cũng được khen vô cùng nổi bật và hút mắt. Trang phục của 4 Á hậu không hề lấn át Hoa hậu, trái lại còn giúp nổi bật nhan sắc của Tân Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Ngoài Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ chính thức đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2023, người hâm mộ cũng có mong muốn Á hậu 1 Bùi Khánh Linh và Á hậu 2 Trương Quý Minh Nhàn cũng sẽ có cơ hội được tham gia các đấu trường quốc tế, vì hai người đẹp này đều sở hữu nhan sắc nổi bật và thành tích học tập đáng nể.