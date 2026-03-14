Trang phục tổng duyệt concert ATSH: Team Hẻm hoá “Vườn Sao Băng” bản Việt

Chiều 14/3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, các Anh Trai đã tụ họp từ sớm để chuẩn bị các tiết mục cho đêm concert Anh Trai “Say Hi” 2025 D-2. Quyết tâm giữ gìn truyền thống thi đua The Best Rehearsal Outfit, nhiều nghệ sĩ khiến fan suýt không nhận ra khi mang đến những bộ trang phục cosplay độc đáo.

Trong số các màn hóa thân nổi bật, team Hẻm (Hermosa) gây chú ý khi xuất hiện trong tạo hình lấy cảm hứng từ Vườn Sao Băng, một bộ phim Hàn Quốc đình đám. Các thành viên diện đồng phục học sinh, kết hợp phụ kiện đặc trưng như cà vạt hình nơ và kiểu tóc mái xéo vuốt gọn gàng, gợi nhớ hình ảnh nhóm F4 quen thuộc. Màn “Việt hoá” Vườn Sao Băng của team Hẻm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Vườn Sao Băng bản Việt qua màn cosplay của các thành viên team Hẻm.

Nếu như CONGB và Sơn.K nhận được nhiều lời khen vì màn hóa thân toát lên vẻ điển trai chuẩn “idol KPop” thì TEZ, Mason Nguyễn và Buitruonglinh khiến khán giả cười nghiêng ngả khi càng diễn nét nghiêm túc càng trở nên hài hước. Trong đó, phiên bản nữ chính Geum Jan-di “cường tráng” qua màn cosplay của giọng ca Giờ Thì khiến người hâm mộ thích thú đến mức “quên luôn bản gốc”.

Nữ chính này... hơi lạ.

Khán giả nhận xét "Vai idol Kpop sinh ra để dành cho CONGB và Sơn.K rồi!".

Không còn để fan phải “đoán già đoán non” như những lần trước, “anh trai” NEGAV lần đầu nghiêm túc nhập cuộc đường đua “trang phục độc lạ” của nhà Say Hi với màn cosplay thành chú khỉ con Punch cùng người bạn gấu bông thân thiết. Dù vậy, trái với chú khỉ Punch trầm tính, nam rapper vẫn toát lên nét tinh nghịch trong bộ trang phục phong cách như mọi khi.

NEGAV cosplay chú khỉ con Punch đang hot dạo gần đây.

Theo trường phái trai phố sang chảnh, “anh trai” Big Daddy và Phúc Du xuất hiện trong bộ trang phục có họa tiết baroque tông đen vàng, cùng với nét diễn “cool ngầu” nửa vời khiến người hâm mộ cười ngất.

"Anh trai" Big Daddy quyết không bỏ sót trend nào.

"Anh trai" RIO hoá phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

"Anh trai" Bùi Duy Ngọc khiến fan "hú hồn", suýt không nhận ra.

B Ray với độ đầu tư "hết mình" cho giải trang phục độc đáo.

Phúc Du và Otis với nguyện vọng "thâu tóm" Anh Trai "Say Hi".

Từng làm “bùng nổ truyền thông” với màn cosplay “ma Mười” và “bịch rác” ở concert D-1, Hải Nam và LoHan tiếp tục mang đến bất ngờ cho khán giả ở buổi tổng duyệt lần này. Ban đầu, cả hai xuất hiện với giao diện “trai đẹp” khá an toàn, khiến nhiều người tưởng rằng họ sẽ không tham gia “cuộc đua outfit”. Tuy nhiên, Hải Nam sau đó đã “đánh úp” người hâm mộ với bộ ảnh cosplay nàng tiên cá Ariel kèm dòng trạng thái "Buitruonglinh chơi lớn quá. Chị chính thức tham gia cuộc chiến này".

LoHan khiến khán giả "sốc visual" với mái tóc tẩy và trang phục "như đi diễn".