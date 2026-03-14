Võ Phan Kim Khánh: "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" không phải là sự trở lại

HHTO - Từ chị cả SGO48 đến nữ chính màn ảnh rộng, Kim Khánh gây bất ngờ với "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi". Trái với suy nghĩ của nhiều người, cô khẳng định đây không phải là sự trở lại, bởi ngọn lửa nghệ thuật trong cô chưa bao giờ tắt.

Nhắc đến Võ Phan Kim Khánh (nghệ danh Kaycee), những khán giả yêu nhạc Việt hẳn vẫn nhớ đến hình ảnh cô chị cả (Captain) kiên cường và Center bùng nổ của SGO48 năm nào. Khi nhóm tan rã, Kim Khánh không chọn cách bỏ cuộc mà bền bỉ bám trụ với nghệ thuật qua các bản hát cover, làm mẫu ảnh hay hóa thân thành "Chị 9 Nghĩa" duyên dáng trong các series phim ngắn.

Kim Khánh thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình qua 3 lời chào.

Đầu năm 2026, Kim Khánh chính thức có một bước ngoặt lớn khi chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính Mộng Hoài trong bộ phim âm nhạc, tình cảm Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Nhân vật của cô đại diện cho những người trẻ mộng mơ, phải đối diện với lựa chọn khắc nghiệt giữa đam mê, tình yêu và trách nhiệm gia đình.

Trong cuộc trò chuyện với Hoa Học Trò Online, Võ Phan Kim Khánh đã có những chia sẻ đầy chân thành về vai diễn thanh xuân và hành trình làm nghề bền bỉ của chính mình.

Cảm xúc của Khánh thế nào khi khán giả dành nhiều nhận xét tích cực cho bộ phim nói chung và vai diễn Mộng Hoài nói riêng?

Từ lúc đọc kịch bản, Khánh đã cảm nhận được sự chữa lành của bộ phim này. Trong suốt quá trình quay, dù là khi vào vai Mộng Hoài hay là chính mình, Khánh đều nhận được sự chăm sóc từ tất cả mọi người. Đó giống như hành trình của mình ở ngoài đời vậy.

Lần đầu tiên xem phim trọn vẹn, Khánh thật sự xúc động. Khánh nghĩ đó là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của cả ê-kíp. Khi khán giả đón nhận tích cực, Khánh cảm thấy: "À, mọi người đã đi đúng hướng, đúng với những mong ước ban đầu".

Cảm giác của Khánh khi đứng trước ống kính điện ảnh có khác gì so với những lần "on set" phim ngắn hay sitcom trước đây?

Thời điểm đóng sitcom hay phim ngắn trên mạng xã hội, Khánh chưa cảm nhận được nhiều áp lực. Lúc đó thoại không quá dài, tâm lý không quá phức tạp. Các góc máy cũng không cận mặt đến mức chỉ cần nhăn mặt một chút là đã thay đổi biểu cảm. Vai diễn trước đây của Khánh cũng có tính nhất quán và không có hành trình trưởng thành quá dài. Nhưng với điện ảnh thì khác, nhân vật có sự thay đổi từ lúc trẻ đến khi trưởng thành.

Những cảnh quay đi quay lại với các cú máy dài (oneshot) trong phim mang lại cho bạn trải nghiệm gì?

Phim có nhiều cảnh quay đi quay lại, đặc biệt là những cú máy oneshot đòi hỏi sự phối hợp liên tục. Khánh thường là người bắt đầu cảnh quay. Nếu Khánh chạy chậm, hát sai hay bước sai nhịp thì tất cả đều phải quay lại từ đầu. Lúc đó, mình phải tập trung cao độ, vì mình biết những con người ở đây đang vì mình, và vì nhau mà cố gắng.

Các cảnh quay ở nước ngoài cũng cần quay nhiều lần vì cần khung hình đẹp.

Làm sao để tách biệt một Mộng Hoài và một Kim Khánh khi cả hai có khá nhiều điểm tương đồng về số phận?

Khoảng thời gian đầu khi nhận vai, Khánh chưa thực sự là Mộng Hoài đâu. Đâu đó cảm giác của mình vẫn là một người thích hát và quan trọng ngoại hình. Nhưng Mộng Hoài lại là một cô bé mộc mạc, mộng mơ và trong sáng. Khánh phải tìm cách hóa thân lại vào những năm tháng mình còn mười tám, đôi mươi.

Mộng Hoài bay bổng, còn Khánh bên ngoài thì lý trí hơn nhiều. Mọi người cũng nhận xét giọng của Khánh ở ngoài trầm và có lực hơn, nhưng khi là Mộng Hoài thì giọng lại nhẹ nhàng, dễ chịu. Đó là sự thay đổi từ bên trong để hoàn thiện nhân vật. Tuy nhiên, Khánh nghĩ dù là Mộng Hoài hay Kim Khánh thì cả hai cũng đều đang cố gắng hết sức để thực hiện đam mê của mình.

Còn trong phân đoạn xử lý mâu thuẫn với nam chính, có sự khác biệt nào giữa cách giải quyết của Khánh và Mộng Hoài không?

Khánh bên ngoài sẽ không kìm nén như Hoài đâu! Khánh sẽ nói ra hết và giải quyết ngay lúc đó. Khánh không muốn đi ngủ trong sự giận dỗi, Khánh muốn mọi thứ phải giải quyết xong xuôi rồi mới đi ngủ (cười lớn).

Đạo diễn từng chia sẻ rất ấn tượng vì bạn dùng ảnh cưới để đi casting. Đây có phải là "chiến thuật" của Khánh không?

Lúc đó Khánh vừa mới sinh em bé được vài tháng, ngoại hình chưa về lại dáng cũ. Khánh tìm mãi mà chưa thấy hình ảnh nào phù hợp để gây ấn tượng với những người chưa từng gặp mình ngoài đời. Cuối cùng, Khánh quyết định chọn hình cưới, vì đó là lúc Khánh đẹp nhất và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhất. Khánh mong mọi người khi nhìn vào tấm ảnh sẽ tin tưởng cô gái mang năng lượng hạnh phúc này.

Thực ra khi gửi file casting, Khánh không đặt nặng kết quả và cũng không nghĩ mình có duyên với diễn xuất đến vậy. Chỉ là lâu rồi không đi casting, không có cảm giác đứng trước ống kính. Đâu đó ngọn lửa nghệ thuật trong mình vẫn nhen nhóm, và bộ phim này đã một lần nữa thổi bùng ngọn lửa ấy lên.

Khánh xem "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" là một cột mốc mới, hay là sự trở lại của chính mình?

Khánh xem bộ phim là một cột mốc rất quan trọng, không bao giờ quên trong cuộc đời. Nhưng đây không hẳn là "sự trở lại", bởi vì Khánh chưa từng bước ra khỏi nghệ thuật.

Những khán giả đã theo dõi Khánh từ 7-8 năm trước vẫn ở đó. Điều này như một câu trả lời rằng: Họ chưa từng ngừng ủng hộ Khánh, giống như cách họ thấy Khánh chưa từng ngừng cố gắng.

Có một bạn nhắn: "Chị đã từng là ánh đèn nhỏ trong rất nhiều đêm như thế". Khánh không trực tiếp ở bên họ, nhưng nếu Khánh có thể là một ánh đèn ấm áp để chữa lành, thì Khánh rất hạnh phúc.