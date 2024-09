Tranh cãi đội hình Anh Trai "Say Hi": Fan muốn Negav, Dương Domic tự lập nhóm riêng?

HHT - Đội hình ra mắt của Anh Trai "Say Hi" không được lòng một bộ phận khán giả. Do đó, không ít người đề xuất loạt tên tuổi nổi bật như HURRYKNG, Negav, Anh Tú Atus,... tự tách thành nhóm riêng.