Trao giải cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn lần thứ XIII

HHTO - Vượt qua 1.852 bài tham gia cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” của tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội) đã giành giải Nhất.

Sáng 28/5, tại Hội trường NXB Kim Đồng (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác Đoàn; các thành viên trong Hội đồng sơ khảo, Chung khảo cuộc thi; đại diện các tập thể và cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi.

Ảnh: NXB Kim Đồng.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã nhận được 1.852 bài dự thi, tham gia hưởng ứng của các thí sinh chuyên và không chuyên từ 32/34 tỉnh thành trên toàn quốc.

Lễ trao giải là sự ghi nhận của BTC với các tác phẩm có ý tưởng, bố cục, ngôn ngữ tạo hình và khả năng truyền đạt thông điệp vượt trội. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng, từ các họa sĩ chuyên nghiệp đến lực lượng đoàn viên thanh niên các trường học, thanh niên quân đội, học sinh trung học cơ sở và tiểu học. Có 31 đơn vị tập thể có tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi, tiêu biểu là các đơn vị: Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi TP. Đồng Nai, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, thành phố Huế… Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, qua đó đã thể hiện được sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của các thí sinh với cuộc thi.

Em Lê Huyền Anh (học lớp 4) với tác phẩm "Thiếu nhi Đồng Nai hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII", đạt giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Ảnh: Thùy Dương.

Trong lễ trao giải sáng 28/5, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả đạt thành tích cao, với tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải, giải tập thể có 2 giải. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 5 Giải Khuyến khích, 3 Giải Sáng tạo, 1 Giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất. Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam: Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Tác phẩm giành giải Nhất của tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội). Ảnh: NXB Kim Đồng.

Trong đó, tác phẩm giành giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, Hà Nội) với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Tác giả Nguyễn Duy Thành bên tác phẩm giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng/TPO.

Tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII với hình tượng chính là Chim bồ câu - Biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ. Các nét đậm được vẽ tối giản và có độ dày tương đương các nét chính của biểu trưng. Đường đi lên của cánh chim cũng song song với các đường đi lên của biểu trưng, tạo thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh.

Các họa tiết phụ được vẽ nét mảnh hơn cùng đồ họa công nghệ, tạo thành sự liền mạch từ ý nghĩa của biểu trưng sang tổng thể tác phẩm tranh cổ động. Tác phẩm khẳng định Thanh Niên Việt Nam, Tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy trao bằng khen cho tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tác giả Nguyễn Duy Thành còn là người gửi nhiều bài dự thi nhất với 30 tác phẩm, đồng thời đạt hai giải gồm giải Nhất và giải Khuyến khích. “Trước khi tham gia cuộc thi này, bản thân tôi là người có nhiều năm tham gia công tác Đoàn, cũng làm báo, và từng vẽ tranh cổ động. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày nào đã được tôi gửi gắm vào những tác phẩm, và ngày hôm nay những tác phẩm ấy may mắn được góp mặt tại đây để tuyên truyền cho Đại hội Đoàn” - tác giả Nguyễn Duy Thành chia sẻ.

Hai tác phẩm đạt giải Nhì của tác giả Lê Ngọc Thế (ảnh trái) và Phạm Hồng Thanh (ảnh phải). Ảnh: NXB Kim Đồng.

Ngay sau lễ trao giải, các tác phẩm tranh cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân được tiếp cận, thưởng thức và lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần của Đại hội.

Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại không gian Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động bên lề Đại hội. Qua đó tạo điểm nhấn sinh động, góp phần xây dựng hình ảnh một kỳ Đại hội đổi mới, sáng tạo, hiện đại, gần gũi với thanh niên.