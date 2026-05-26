7 người kẹt trong hang ngập nước ở Lào: Lối đi hẹp chỉ 50cm, cứu hộ khó khăn

HHTO - Có 7 người đã mắc kẹt nhiều ngày trong một hang động ngập nước ở Lào. Công tác cứu hộ gặp khó khăn vì các lối vào hang rất hẹp, tối tăm và nước vẫn dâng cao.

Tóm tắt nhanh: · 7 người mắc kẹt nhiều ngày trong hang ngập nước ở Lào sau mưa lớn. · Đội cứu hộ Thái Lan đã sang hỗ trợ chiến dịch giải cứu. · Một số lối vào hang chỉ rộng khoảng 50 - 60 cm. · Mưa lớn, nước dâng và bùn đất khiến việc tiếp cận rất khó khăn. · Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tiếp cận nhóm người mắc kẹt.

Những người thợ lặn từng tham gia giải cứu một đội bóng đá thiếu nhi của Thái Lan vào năm 2018 đã sang Lào để giúp cứu 7 người đã mắc kẹt nhiều ngày trong cái hang ngập nước, theo The Guardian.

Nhóm những người mắc kẹt đã đi vào hang ở tỉnh Xaysomboun vào hôm 19/5 để săn động vật và tìm vàng, theo một số trang tin quốc tế. Không may, mưa lớn gây sạt lở đất đã chặn luôn cửa hang.

Bounkham Luanglath, người đứng đầu một tổ chức tình nguyện cứu hộ của Lào, nói với trang AP vào ngày 25/5 rằng một người trong nhóm đã bơi được ra khỏi hang trước khi cửa hang bị bịt và báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đang cố tiếp cận nhóm 7 người bị mắc kẹt trong hang. Ảnh ngày 25/5. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin via AP.

Lối vào hang hẹp đến mức lực lượng cứu hộ phải bò

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của 7 người đang mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ chưa nhận được dấu hiệu nào của sự sống, nhưng họ tin là nhóm người vẫn còn sống, vì người báo tin có kể về một vị trí sâu hơn bên trong hang, không bị ngập nước.

Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ Metta Tham của Thái Lan, nói: “Đường đi không phức tạp nhưng vấn đề là không gian. Lối vào hẹp đến nỗi chúng tôi phải bò và nghiêng người để lọt qua. Ngoài ra, đá rất sắc nhọn”.

Những hình ảnh mà nhóm cứu hộ tình nguyện Thái Lan ghi lại cho thấy các lối để tiến vào hang rất tối, hẹp, một số đoạn gần như bị ngập hoàn toàn trong nước bùn.

Nguồn: The Guardian.

Lực lượng cứu hộ đã phải ở lại hiện trường vì việc tiếp cận khu hang động cũng không dễ: Phải đi bộ 5 km trên địa hình đồi núi.

Họ cho biết, có một đường hầm dẫn vào hang động chỉ cao 60 cm. Họ đã tiếp cận được một vị trí cách khu vực nghi ngờ nhóm người đang trú ẩn khoảng 40 mét, nhưng chưa thể vào tiếp do mưa lớn kéo dài đã cuốn đất bùn chặn đường vào.

Theo Kengkard, khe hẹp này chỉ rộng 50 cm nên phải dọn sạch đất cát trước. Mà bò vào cái khe này cũng không dễ, nhân viên cứu hộ phải nghiêng người 45 độ.

Việc vào được trong hang là cực kỳ khó khăn. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin via AP.

Mưa lớn và bùn đất tiếp tục cản trở công tác cứu hộ

Theo trang DW, điều kiện cứu hộ đang rất khó khăn trong hệ thống hang động bị ngập, vì hang nằm sâu dưới lòng đất và có các lối đi kéo dài hơn 100 mét từ cửa hang.

Hiện các chuyên gia bên ngoài hang vẫn đang cố bơm nước ra khỏi các lối đi, còn những người bên trong đang chuẩn bị dây thừng để lực lượng cứu hộ đi theo.

Lực lượng cứu hộ cho rằng mức độ phức tạp của việc giải cứu lần này phụ thuộc vào lượng mưa. Đã có lúc họ phải rút lui vì mực nước trong hang dâng cao. Nếu mực nước giảm thì hy vọng các hoạt động cứu hộ sẽ nhanh hơn.

