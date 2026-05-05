Trào lưu biến đồ ăn thành Pokémon, khủng long: Đến AI cũng phải chào thua

HHTO - Những ngày qua, trào lưu biến đồ ăn thành Pokémon, khủng long đang gây bão mạng xã hội. Không nhờ đến AI, sự sáng tạo thủ công nguyên bản từ đồ ăn nhanh và rau củ một lần nữa khiến netizen phải trầm trồ vì quá chân thực và hài hước.

Trong bối cảnh các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tạo hình ảnh trở nên nhanh chóng, một loạt hình ảnh biến hình từ đồ ăn đời thường lại thu hút sự chú ý theo cách khác: Không cầu kỳ kỹ thuật, nhưng gây tò mò nhờ tính thủ công và gần gũi.

"Công viên kỷ Jura" phiên bản đồ chiên.

Tại các cửa hàng thức ăn nhanh, khay đồ ăn quen thuộc được tận dụng để tạo ra một Công viên kỷ Jura thu nhỏ. Với phần thân là miếng gà rán và chiếc cổ dài từ khoai tây chiên, một bầy khủng long ăn cỏ được khôi phục sinh động, đang chúi đầu vào "hồ nước" tương chấm.

Bầy khủng long cổ dài "ngập ngụa" trong tương.

Cùng với đó, hình ảnh chú cua có lớp vỏ từ bánh hamburger, hay màn biến đồ ăn thành Pokémon Venusaur làm từ gà nugget và lá xà lách đã khiến nhiều người bất ngờ. Dưới bức ảnh, một netizen cho biết: "Nhìn vào Venusaur tôi tưởng AI làm ra". Tuy nhiên, sự kỳ công này cũng làm dấy lên thắc mắc thực tế từ cộng đồng mạng: "Set up xong hết có nguội không ta?".

Chú cua "ăn liền" được nhiều người đánh giá là dễ làm nhất.

Sau Venusaur, bộ 3 khởi đầu của Thế hệ 1 được nhiều người kỳ vọng sẽ "lên bàn ăn".

Sáng tạo tới mảnh xương cuối cùng.

Không dừng lại ở đồ ăn nhanh, "vũ trụ sáng tạo" còn gọi tên các nhân viên siêu thị. Nổi bật phải kể đến chú chim công lộng lẫy xòe đuôi được xếp tỉ mỉ từ hàng trăm nhánh rau xanh, điểm xuyết thêm cà rốt và ớt chuông.

Nhìn thì hoành tráng, nhưng một netizen liền buông bình luận "ác ngang": "Tôi sẽ mua quả cà tím ở giữa". Câu nói đùa như rút đi "linh hồn" của con công khiến nhiều người cười thả ga. Chưa hết, những nửa cây bắp cải thảo bọc sẵn tỏi, ớt cũng được tận dụng một cách tinh tế, hóa thành loạt gương mặt "vô tri" tấu hài.

Một người bình luận: "Đây là nụ hôn nồng cháy trong truyền thuyết".