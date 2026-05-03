Ánh Viên ra tay gỡ kèo "cứu mẹ hay người yêu", hội biết bơi bất ngờ chiếm sóng

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
HHTO - Câu hỏi kinh điển "cứu mẹ hay người yêu nếu cả hai bị rơi xuống nước" nay đã có lời giải từ Ánh Viên. Tuy nhiên, điểm nhấn hiện tại lại thuộc về màn "quay xe" của cõi mạng, khi hội những người biết bơi và "ông bố tương lai" biến đây thành cơ hội thể hiện bản thân.

Câu hỏi "Nếu mẹ và người yêu cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai?" từng là tình huống khiến nhiều chàng trai rơi vào thế khó vì chọn bên lý hay bên tình đều không vẹn toàn. Tuy nhiên, bài toán này vừa được "kình ngư" Ánh Viên đưa ra một đáp án hợp lý dưới góc nhìn của một người mẹ trong tương lai: "Tôi đồng ý cho con trai cứu người yêu nó".

Bài đăng hiện tại thu hút về hơn 5,4 triệu lượt xem trên TikTok. - Clip: anhvien0911.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì câu trả lời giúp các chàng trai thoát cảnh "đau đầu", mà còn bởi những phản ứng phát sinh ngoài dự kiến từ cộng đồng mạng. Khi nhân vật chính là một cựu vận động viên bơi lội hàng đầu, dư luận đã khéo léo chuyển hướng sự chú ý sang một lăng kính hài hước hơn: Kỹ năng bơi lội của cả gia đình.

Ảnh: FBNV.

Dưới bài đăng, nhiều tài khoản để lại điểm 10 cho cách xử lý của Ánh Viên. Một số netizen bình luận vui rằng, với khả năng của "tiên cá", người mẹ này không những không cần cứu mà còn dư sức... "cứu luôn cả thông gia". Thậm chí, cộng đồng mạng còn nhanh chóng đưa cậu em trai Quang Thuấn vào câu chuyện với lời nhắc nhở: "Đừng quên vẫn còn cậu ở trên bờ".

Cặp chị em mang về thành tích đáng ngưỡng mộ cho thể thao Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đề này bất ngờ trở thành nơi hội tụ của những góc nhìn thực tế mang tính tự chủ cao. Nhóm người độc thân nhanh chóng chốt hạ một giải pháp an toàn cho bản thân: "Mới đăng ký học bơi được 2 buổi để sau này tự cứu mình".

Đáng chú ý nhất là màn xuất hiện của hội "ông bố tương lai". Không để thế hệ con cái chiếm diễn đàn, một tài khoản để lại bình luận thu hút lượng lớn tương tác: "Với tư cách là một người bố trong tương lai, tôi đồng ý với việc cho con trai cứu người yêu nó. Vì vợ tôi thì để tôi cứu".

Bài đăng của hội "chồng tương lai" khiến nhiều người gật gù đồng ý. - Clip: new_love06.
