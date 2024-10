Trào lưu mới trên vũ trụ Tóp Tóp: "Meo méo mèo meo" nhưng lại rất Billie Eilish

HHT - Trào lưu "Meo méo mèo meo" gây sốt cộng đồng mạng, từ meme hài hước đến các video hát nhép, khuấy đảo cộng đồng TikTok trong và ngoài nước.

Gần đây, mạng xã hội TikTok xôn xao với một âm thanh độc đáo và hài hước mang tên "Meo méo mèo meo". Đoạn âm thanh này bắt nguồn từ kênh YouTube Bongo Cat, một kênh nổi tiếng với các bản cover bài hát bằng âm thanh tiếng mèo. Trong đó, phiên bản cover bài hát What Was I Made For? của nữ ca sĩ Billie Eilish đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ban đầu, bản cover này chỉ đơn giản là một bài hát quen thuộc nhưng được biến tấu với tiếng mèo, kèm theo hình ảnh những chú mèo có biểu cảm đáng thương được dựng bằng công nghệ AI. Âm thanh lạ tai, kết hợp với hình ảnh những chú mèo đáng yêu, đã khiến bài hát nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên TikTok. Người dùng TikTok nhanh chóng sử dụng đoạn âm thanh để ghép vào các video có nội dung “cảm lạnh”, tạo ra sự tương phản hài hước giữa cảm xúc trầm buồn và tiếng mèo dễ thương, ngộ nghĩnh.

Điều làm trend này bùng nổ hơn nữa chính là việc nhiều bạn trẻ sáng tạo các phiên bản "cover lại" bằng cách hóa thân thành những "ca sĩ mèo" với biểu cảm đầy "cảm lạnh". Những tiếng mèo kêu xen lẫn tiếng nhạc đã tạo ra hiệu ứng khiến ai nấy cũng đều ấn tượng đoạn nhạc này. Trào lưu “động lòng mèo” đã trở thành một hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, khiến không ít người bất ngờ trước sức hút của bản cover tiếng mèo này.

Mới đây, dàn Anh Trai "Say Hi" WEAN, RYHDER và Hùng Huỳnh cũng đã tranh thủ "bắt trend" và hoá thân thành các nghệ sĩ Mèo. Trong video, các anh trai thể hiện sự da diết, đầy cảm xúc khi hóa thân thành những “ca sĩ mèo”, tạo nên những video vừa hài hước lại không kém phần duyên dáng.

Không chỉ nghệ sĩ Việt Nam, âm thanh "mèo méo meo" cũng vô cùng được lòng các nghệ sĩ quốc tế. Karina (thành viên nhóm nhạc K-Pop aespa), cũng đã tham gia trào lưu này với một video đáng yêu trên TikTok.