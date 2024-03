Billie Eilish lập kỷ lục tại Oscar 2024: Sẵn sàng "cháy hết mình" với album mới

HHT - Lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 66 vừa khép lại trong sự vỡ òa của người hâm mộ giọng ca Gen Z Billie Eilish. Bên cạnh nhận được giải thưởng danh giá, Billie cũng được cho rằng sẽ sớm khởi động dự án album phòng thu thứ 3.

Sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2024 đã diễn ra trong sự phấn khích của cộng đồng yêu phim điện ảnh. Tuy nhiên, với các fan yêu nhạc US&UK, tâm điểm chú ý của lễ trao giải lần này lại là Billie Eilish khi cô nàng chiến thắng hạng mục Best Original Song (Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất) với What Was I Made For? - ca khúc nhạc phim Barbie. Đây đã là chiếc tượng vàng Oscar thứ hai của cô nàng và giúp Billie Eilish trở thành nữ ca sĩ trẻ nhất chiến thắng tận 2 giải Oscar khi mới 22 tuổi.

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, người trao giải cho Billie không phải ai xa lạ mà chính là Ariana Grande và Cynthia Erivo. Sự tương tác của bộ ba này đã lập tức gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội. “Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự và biết ơn khi ca khúc này đã có mặt trong bộ phim”, Billie Eilish chia sẻ khi lên nhận giải.

Bên cạnh đó, người hâm mộ giọng ca bad guy đang vô cùng háo hức khi lễ trao giải Oscar kết thúc cũng chính là thời điểm album phòng thu thứ 3 của Billie được cho rằng sẽ chính thức khởi động. Cô nàng đã “nhá hàng” về album này nhiều lần và khẳng định rằng sản phẩm này sẽ được ra mắt trong năm nay.