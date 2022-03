Trào lưu "xâm chiếm" MXH: Cụm từ "ét o ét" có ý nghĩa gì mà giới trẻ đua nhau bắt trend?

HHT - Những ngày gần đây khi lướt mạng xã hội, khắp mọi nơi đều xuất hiện cụm từ "ét o ét", đặc biệt các bạn trẻ rất thích thú hưởng ứng trào lưu này. Vậy bạn có biết "ét o ét" có ý nghĩa gì và "trend" này bắt nguồn từ đâu không?

SOS là cách viết tắt của rất nhiều cụm từ tiếng Anh như: Save Our Ship (hãy cứu tàu chúng tôi), Send Out Succor (gửi cứu trợ), Save Our Souls (hãy cứu lấy những linh hồn của chúng tôi), Shoot Our Ship (hãy bắn tàu của chúng thôi)... Tuy nhiên, cụm từ viết tắt được cho là phổ biến nhất và được nhiều người sử dụng theo ý nghĩa này nhất là Save Our Souls (hãy cứu lấy linh hồn chúng tôi).

Ban đầu, SOS là tín hiệu cấp cứu của tàu thuyền khi gặp nạn trên biển nhưng hiện nay, ký hiệu này đã được thế giới công nhận và sử dụng phổ biến trong mọi trường hợp nguy hiểm, khẩn cấp.

Do đó, SOS thường được sử dụng trong các trường hợp bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm hay có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Vì thế khi nhìn thấy ai nhắn SOS, chúng ta cần phải trợ giúp, giải cứu họ hoặc báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Cách phát âm cụm từ viết tắt SOS chính là "ét o ét" nên thay vì viết SOS thì cư dân mạng đã chuyển sang thành "ét o ét".

Ký hiệu giải cứu này đã có từ lâu nhưng bắt đầu trở nên phổ biến hơn sau bộ phim nổi tiếng lên sóng năm nay All of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống). Ở Việt Nam, trào lưu này được cho là xuất hiện đầu tiên trên Tik Tok Bà Toạn Vlogs. Cụ thể trong 1 video Bà Toạn Vlogs được hỏi: "Cô bị ép đúng không, hãy ra ký hiệu đi", ngay lập tức vlogger đã trả lời là: "ét o ét".

Sau đó, cụm từ viết tắt này được một nam sinh khác sử dụng trong video đăng tải trên TikTok và từ đó đã nhanh chóng viral. Thời gian gần đây, cụm từ này xuất hiện tràn ngập khắp các mạng xã hội. Hội "nhất quỷ nhì ma" cũng không bỏ qua trend này. Từ làm bài kiểm tra, lên bảng trả bài hay bình luận các bài viết trên mạng xã hội cũng đòi giải cứu "ét o ét".

Mặc dù trào lưu này hiện chưa gây ra phản ứng tiêu cực hay bất cứ hậu quả gì nghiêm trọng, tuy nhiên, SOS là ký hiệu được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy các bạn trẻ cũng không nên dùng một cách vô tội vạ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.