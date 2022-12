Trẻ con làm đổ nước khiến laptop bị hỏng nặng nhưng phụ huynh chỉ trả 150K tiền sấy máy

HHT - Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ việc chiếc laptop bị hư hỏng nặng nguyên nhân vì đang ngồi trong quán cà phê thì bất ngờ một em bé khoảng 1 tuổi chạy đến bàn vô tình với tay làm đổ cả cốc trà vào laptop.

Cụ thể, bạn Lê Hậu cho biết do trong cốc còn khá nhiều trà vì thế nó đã làm ngập nước cả bàn phím khiến máy hư hỏng nặng. Lúc này ngay tại quán, mẹ của cháu bé cũng đến hỏi thăm và xin lỗi, sẵn sàng hỗ trợ tiền sấy laptop và khẳng định nếu máy có vấn đề gì thì cứ liên hệ và mẹ bé sẽ chịu trách nhiệm.

Sau khi đến 3 cửa hàng sửa chữa laptop thì kết luận cuối cùng là máy bị chập main (lỗi phần cứng) do nước tràn vào quá nhiều, dự kiến kinh phí để khắc phục sự cố là khoảng 8 - 9 triệu đồng. Bạn Lê Hậu đã lập tức nhắn tin và báo cáo tình trạng máy cho phụ huynh cháu bé, đính kèm đoạn clip ghi lại tại cửa hàng sửa chữa máy tính nhưng bên phía phụ huynh lại không chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc. Cụ thể theo lời kể của Lê Hậu, câu đầu tiên mà bố của cháu bé hỏi chính là: "Máy em là máy mua cũ hay máy mới? Đã thay sửa bao giờ chưa?".

Khi Lê Hậu khẳng định máy mua mới và chưa từng qua sửa chữa thì bố của cháu bé lại từ chối trách nhiệm để khắc phục sự cố do con mình gây ra: "Anh không biết máy em mua lại hay mua bóc seal nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm thêm gì ngoài trả 150K tiền sấy máy. Em mang máy ra ngoài thì em phải tự bảo quản, còn trẻ con nó không biết gì, nó làm đổ vào là không may, việc của em là bảo quản máy, không bảo quản được là lỗi do em. Còn em có thích tác động thế nào thì tác động, anh chị sẽ không đền máy cho em đâu, anh nói thế cho em hiểu, còn chị đang cho cháu ngủ rồi, thế nhé".

Sau đó, Lê Hậu không thể tiếp tục liên lạc được với phụ huynh của em bé, Lê Hậu cho biết hiện tại đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, phụ huynh của em bé vẫn không bắt máy. Hơn nữa, trong suốt quá trình giải quyết sự việc, Lê Hậu không nhận được một lời xin lỗi và rất khó chịu trước việc phụ huynh cháu bé gây lỗi lầm lại chối bỏ trách nhiệm và xem cô giống như đang "ăn vạ".

Lê Hậu còn cho biết, bố của em bé còn cho rằng "nếu em bé nhà anh chị ấy lớn tầm khoảng 3 - 4 tuổi thì nhà ấy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ luôn". Không chỉ thế, bố của em bé khẳng định con nít không biết gì: "Còn con anh ấy nhỏ không biết gì, em không quản lí được đồ của em thì em phải chịu, anh trả tiền sấy máy là trách nhiệm lắm rồi".

Cô khẳng định ban đầu chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng và không muốn làm lớn chuyện, nhưng khi không nhận được sự hợp tác hay hỗ trợ từ phía phụ huynh em bé thì mình đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội nhờ mọi người tư vấn, giúp đỡ. Hiện tại, Lê Hậu vẫn đang cố gắng liên lạc với phụ huynh để tìm phương hướng giải quyết chung.

Bên cạnh đó, chủ nhân bài đăng cũng cho biết, phía quán cà phê đã trích xuất camera ra để đôi bên xem lại sự việc này, nhưng không cho phép đăng công khai để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Dưới bài đăng của Lê Hậu, nhiều dân mạng cũng như các phụ huynh tỏ ra rất bức xúc với cách hành xử của phụ huynh em bé trong vụ việc. Nhiều người cho rằng khi bố mẹ đưa con đến những nơi công cộng như quán cà phê, khu vui chơi, nhà hàng... thì phải có trách nhiệm trông chừng con mình, không để ảnh hưởng đến người khác.

- Mình cũng là một người mẹ, mình thấy thật xót cho em sinh viên này! Nếu là bé con nhà mình làm thế… mình nhất định phải chịu trách nhiệm thương lượng với em ấy, theo khả năng mình có.

- Cha mẹ vô trách nhiệm quá. Đồng ý con trẻ nghịch ngợm nhưng đã dẫn con ra khỏi nhà thì phải trông nom coi ngó trẻ cẩn thận, còn cảm thấy không trông đc thì mời ở nhà nhé.

- Quán nước chứ có phải nhà chơi của trẻ em đâu, bố mẹ có con nhỏ mang theo phải trông con chứ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng gia đình có con nhỏ phải thương lượng mà đền bù cho hợp lý chứ.