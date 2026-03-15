Trend "mua nhà, mua xe" gây sốt - một cách bày tỏ tình cảm mới của giới trẻ

HHTO - Trên Tóp Tóp hiện đang rầm rộ trào lưu đăng chùm ảnh "mua nhà, mua xe" để bày tỏ tình cảm đến gia đình hay nửa kia của mình.

Thời gian gần đây, giới trẻ lại có thêm một trào lưu mới để hưởng ứng, đặc biệt dành cho những ai muốn bày tỏ tình cảm đến gia đình, người thân hay nửa kia của mình. Trend "mua nhà, mua xe" đang được cư dân mạng thực hiện rộng rãi, khiến người trong cuộc cảm nhận được sự ngọt ngào, còn người ngoài cuộc cũng hanh phúc, vui vẻ lây.

Cụ thể, trào lưu này là một chùm 3 ảnh được đăng tải trên TikTok. Ảnh đầu tiên liệt kê những ưu tiên của "chủ thớt" trong cuộc sống, như mua nhà, mua xe, mua đất, tự do tài chính... Các ưu tiên này phần lớn liên quan đến kinh tế, sự nghiệp là chính.

Ở bức ảnh thứ 2, một người thân hoặc người yêu của người đăng bài sẽ đưa ra yêu cầu dễ thương, chẳng hạn như thèm một món ăn, thức uống nào đó hoặc muốn đi chơi ở địa điểm cụ thể.

Cuối cùng ở bức ảnh thứ 3, người đăng bài sẽ để ước muốn của người thân ở ảnh số 2 lên làm ưu tiên đầu tiên. Trào lưu này đang dần được lan tỏa vì thông điệp dễ thương, sẵn sàng đặt những mong muốn của người mình yêu thương lên trên hết, dù chỉ là một nhu cầu đơn giản, nhỏ nhoi.

Không chỉ là tình yêu đôi lứa, đây còn là cách mới để các thành viên trong nhà "thay lời" bày tỏ tình cảm với nhau. Lướt trên TikTok với tìm kiếm "trend mua nhà, mua xe", người dùng mạng có thể dễ dàng tìm thấy những video tương tự giữa cô cháu, cậu cháu, anh chị em...

Bên cạnh đó, trào lưu "mua nhà, mua xe" này còn có thể được diễn giải theo hướng gây cười, lầy lội. Đặc biệt, đây là dịp để các thành viên trong nhà chọc ghẹo lẫn nhau một cách nhẹ nhàng. Dòng ưu tiên thứ nhất có thể không phải là ước muốn nữa, mà là "đáp trả" dí dỏm của người đăng bài dành cho đối phương, khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười.

Dù theo hướng ngọt ngào hay hài hước, trào lưu "mua nhà, mua xe" vẫn giữ nguyên tinh thần tích cực, nhẹ nhàng, đồng thời là một hình thức mới để giới trẻ lưu giữ kỷ niệm với người thân hay nửa kia của mình.