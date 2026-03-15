Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Trend "mua nhà, mua xe" gây sốt - một cách bày tỏ tình cảm mới của giới trẻ

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Trên Tóp Tóp hiện đang rầm rộ trào lưu đăng chùm ảnh "mua nhà, mua xe" để bày tỏ tình cảm đến gia đình hay nửa kia của mình.

Thời gian gần đây, giới trẻ lại có thêm một trào lưu mới để hưởng ứng, đặc biệt dành cho những ai muốn bày tỏ tình cảm đến gia đình, người thân hay nửa kia của mình. Trend "mua nhà, mua xe" đang được cư dân mạng thực hiện rộng rãi, khiến người trong cuộc cảm nhận được sự ngọt ngào, còn người ngoài cuộc cũng hanh phúc, vui vẻ lây.

Trào lưu đăng chùm 3 ảnh "mua nhà, mua xe" trên TikTok. Nguồn: @felinious

Cụ thể, trào lưu này là một chùm 3 ảnh được đăng tải trên TikTok. Ảnh đầu tiên liệt kê những ưu tiên của "chủ thớt" trong cuộc sống, như mua nhà, mua xe, mua đất, tự do tài chính... Các ưu tiên này phần lớn liên quan đến kinh tế, sự nghiệp là chính.

Ở bức ảnh thứ 2, một người thân hoặc người yêu của người đăng bài sẽ đưa ra yêu cầu dễ thương, chẳng hạn như thèm một món ăn, thức uống nào đó hoặc muốn đi chơi ở địa điểm cụ thể.

Cuối cùng ở bức ảnh thứ 3, người đăng bài sẽ để ước muốn của người thân ở ảnh số 2 lên làm ưu tiên đầu tiên. Trào lưu này đang dần được lan tỏa vì thông điệp dễ thương, sẵn sàng đặt những mong muốn của người mình yêu thương lên trên hết, dù chỉ là một nhu cầu đơn giản, nhỏ nhoi.

Khi đám cưới trở thành ưu tiên hơn những dự định khủng khác. Nguồn: @toan.ananas
Đôi khi gấu bông hay đồ ăn ngon cho người mình thương còn quan trọng hơn các dự định khác. Nguồn: @caotho_15.4

Không chỉ là tình yêu đôi lứa, đây còn là cách mới để các thành viên trong nhà "thay lời" bày tỏ tình cảm với nhau. Lướt trên TikTok với tìm kiếm "trend mua nhà, mua xe", người dùng mạng có thể dễ dàng tìm thấy những video tương tự giữa cô cháu, cậu cháu, anh chị em...

Trào lưu để các thành viên trong nhà bày tỏ lòng mình theo cách dễ thương. Nguồn: @cauzoiday.official

Bên cạnh đó, trào lưu "mua nhà, mua xe" này còn có thể được diễn giải theo hướng gây cười, lầy lội. Đặc biệt, đây là dịp để các thành viên trong nhà chọc ghẹo lẫn nhau một cách nhẹ nhàng. Dòng ưu tiên thứ nhất có thể không phải là ước muốn nữa, mà là "đáp trả" dí dỏm của người đăng bài dành cho đối phương, khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười.

Lời đáp của chị dành cho 2 em "báo thủ" gây cười. Nguồn: @thxchcs
Sau này khi lớn, cháu sẽ hiểu tất cả những gì cậu làm là vì cậu. Nguồn: @heiii.p

Dù theo hướng ngọt ngào hay hài hước, trào lưu "mua nhà, mua xe" vẫn giữ nguyên tinh thần tích cực, nhẹ nhàng, đồng thời là một hình thức mới để giới trẻ lưu giữ kỷ niệm với người thân hay nửa kia của mình.

#trào lưu TikTok #trào lưu giới trẻ #mua nhà mua xe #trend TikTok

