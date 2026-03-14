Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Cặp đôi làm lễ cưới theo phong cách Jujutsu Kaisen, tái hiện cảnh kinh điển

Dương Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đoạn video của cặp đôi người Việt này gây chú ý với hình ảnh đám cưới theo phong cách Jujutsu Kaisen dễ thương, độc đáo.

Dù đã khép lại từ lâu nhưng tầm ảnh hưởng của Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến vẫn chưa hề vơi đi dù chỉ một chút. Bằng chứng là gần đây, một cặp đôi mới cưới đã gây chú ý trên mạng xã hội khi lấy cảm hứng thương hiệu manga đình đám này cho bộ ảnh cưới của mình.

photo-6170073580360634426-y.jpg

Trên TikTok, tài khoản của "cô dâu" đăng tải đoạn video thú vị, mở đầu với ảnh của cặp vợ chồng son làm thủ ấn nổi tiếng của các nhân vật trong Jujutsu Kaisen. Là fan cứng của tựa truyện tranh này, chắc chắn ai nấy đều nhận ra đó là biểu tượng đại diện cho hai nhân vật Sukuna và Gojo Satoru. Y như rằng ở đoạn sau của video, cặp đôi đã tái hiện một phân đoạn kinh điển trong Jujutsu Kaisen, đó là khi Gojo chạm trán Sukuna trong chương 259.

photo-6170073580360634424-y.jpg
photo-6170073580360634425-y.jpg
Hình ảnh cưới lấy cảm hứng từ thủ ấn và phân đoạn Jujutsu Kaisen.

Đoạn video cô dâu - chú rể hóa thân thành nhân vật Jujutsu Kaisen thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, sở hữu hàng triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước, vừa chúc mừng cặp đôi vừa dùng tình tiết của Jujutsu Kaisen để "dựng chuyện" một cách lầy lội.

Đoạn video gây sốt về ảnh cưới lấy cảm hứng từ Jujutsu Kaisen. Nguồn: @nhimin137
photo-6170073580360634427-y.jpg
photo-6170073580360634426-y-8144.jpg
Bình luận hài hước của cư dân mạng.

Theo thông tin từ trang cá nhân, cô dâu là một cosplayer sinh sống tại Hà Nội, và cũng theo đuổi công việc người mẫu. Cô chính là người nảy ra sáng kiến lồng ghép hình ảnh Jujutsu Kaisen vào trong ảnh cưới của mình. Phía nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cặp đôi đã đăng tải một đoạn tin nhắn, hé lộ ý tưởng tái hiện cảnh đối đầu nổi tiếng của Sukuna và Gojo đến từ "nhà gái", khiến ai nấy dở khóc dở cười.

651344162-3424515561038350-1181290439883943111-n-418.jpg
Tin nhắn cô dâu ngỏ ý muốn chụp ảnh phong cách Jujutsu Kaisen. Nguồn: Tuyên Bùi Danh

Sau khi khép lại hành trình của mình, Jujutsu Kaisen nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi không ít người hâm mộ hài lòng vì cái kết, số khác lại cho rằng cái kết của bộ truyện khiên cưỡng, có nhiều chi tiết bất hợp lý, nhất là cái chết của Gojo và việc Sukuna bị đánh bại chóng vánh. Bù lại, tác giả Gege Akutami đã phát hành dự án ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo, hé lộ hành trình của các hậu duệ trong công cuộc bảo vệ thế giới con người khỏi sự đổ bộ của tộc ngoài hành tinh Sumurians.

650218393-1347234927445555-3931629143852405288-n.jpg
#Jujutsu Kaisen #Chú Thuật Hồi Chiến #cặp đôi #cô dâu chú rể #anime #cosplay anime

Xem thêm

Cùng chuyên mục