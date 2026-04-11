Triển lãm "Câu chuyện tháng Tư": Cách học sinh SenTia School hiểu về bản sắc

HHTO - Nhiều phụ huynh từng tự hỏi: Làm thế nào để con vừa lớn lên trong môi trường hiện đại, vừa không mất đi sự gắn kết với văn hóa Việt Nam? Không phải lúc nào câu trả lời cũng nằm trong sách vở. Đôi khi, nó bắt đầu từ những trải nghiệm rất đơn giản, là quan sát, cảm nhận, và tự kể lại câu chuyện của chính mình.

Tại SenTia School, câu trả lời ấy được thể hiện trong triển lãm Câu chuyện Tháng Tư 2026 với chủ đề Hành trình Việt từ chất liệu đến bản sắc. Đây không phải là một chủ đề để học sinh hoàn thành bài tập, mà là một hành trình để các em đi từ những điều cụ thể, gần gũi nhất đến việc hiểu và định nghĩa bản sắc của chính mình.

Hành trình ấy thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Trong một buổi học, học sinh không được yêu cầu vẽ cho giống, mà vẽ lại những gì mình nhớ. Có thể là một góc phố với biển hiệu cũ hay cảm giác khi đứng trước một mái nhà quen. Từ những chất liệu ban đầu đó, học sinh dần nhận ra mình nhìn thế giới như thế nào, và điều gì đã gắn bó với mình từ trước đến nay.

Khi đã có điểm xuất phát, hành trình tiếp tục mở rộng. Những yếu tố văn hóa quen thuộc không còn là kiến thức để ghi nhớ, mà trở thành chất liệu để thử nghiệm. Học sinh được trực tiếp làm lại, biến đổi, kết hợp những gì mình biết theo cách riêng. Trong quá trình đó, những điều tưởng như quen thuộc bắt đầu mang một ý nghĩa khác.

Dần dần, khi góc nhìn được mở rộng hơn, học sinh bắt đầu đặt mình vào một bối cảnh lớn hơn. Những cách thể hiện mới xuất hiện, những trải nghiệm mới được đưa vào, khiến các em nhận ra rằng bản sắc không phải là thứ có sẵn, mà được hình thành qua quá trình tiếp xúc, thay đổi và lựa chọn.

Điều thay đổi rõ nhất không nằm ở việc học sinh tạo ra sản phẩm gì, mà ở cách các em thể hiện. Có lúc các em thử kết hợp những điều tưởng chừng không liên quan, có lúc lại quay về những ký ức rất riêng. Nhưng dù theo cách nào, các em cũng đang dần tìm ra một điều quan trọng: Cách để nói lên suy nghĩ của mình.

Triển lãm Câu chuyện Tháng Tư 2026 vì thế không chỉ là nơi trưng bày kết quả, mà là nơi có thể nhìn thấy cả một quá trình học tập phía sau, một hành trình đi từ trải nghiệm cụ thể đến việc hình thành bản sắc và tiếng nói cá nhân.

Với SenTia School, đây không phải là một hoạt động riêng lẻ, mà là cách nhà trường tiếp cận việc học. Khi học sinh được trải nghiệm, được thử và được sai, các em không chỉ ghi nhớ kiến thức, mà dần hiểu sâu hơn về thế giới và về chính mình.

Có thể mỗi phụ huynh sẽ nhìn thấy một điều khác nhau khi bước vào triển lãm. Nhưng có lẽ, điều đáng chú ý nhất không nằm ở những gì được trưng bày, mà ở cách một đứa trẻ đã thay đổi trong suốt hành trình đó. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là con biết bao nhiêu về Việt Nam, mà là con đã bắt đầu nghĩ và cảm nhận như thế nào về nơi mình thuộc về.