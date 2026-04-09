Học trò giành loạt HCV kỳ thi Olympic, cảm xúc hài hước được thầy "bắt trọn"

HHTO - Các bạn học sinh tại trường THPT Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, nhưng video do thầy giáo ghi lại mới là đề tài "gây sốt".

Trong những video được đăng tải, một thầy giáo công tác tại trường THPT Lê Quý Đôn Khánh Hòa đã ghi lại biểu cảm của các học sinh đội tuyển Olympic truyền thống 30/4 môn Sinh học. Loạt video gây chú ý vì thầy so sánh biểu cảm của các bạn với 1 năm trước. Năm nay, các bạn đều có thành tích tốt, giành được huy chương vàng (HCV) và thậm chí nằm trong Top 5, Top 3 của môn thi.

Nữ sinh "năm trước khóc, năm nay cười tươi" nhận giải HCV môn Sinh học tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm nay.

Video nữ sinh ngại ngùng trước máy quay dù đạt giải cao.

Các học sinh đạt giải "phiên bản năm 2026" lại vô cùng bình tĩnh đón nhận, vẫn vui vẻ nhưng không có cảm xúc bùng nổ như thời điểm năm 2025. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời chúc mừng cho thành tích ấn tượng của teen, đồng thời khen ngợi thầy cô vì đào tạo nên lứa học sinh giỏi giang, có thành tích ổn định tại cuộc thi lớn.

Nam sinh có biểu cảm hài hước khi biết tin mình lọt vào Top 5 môn Sinh học.

Trong số các học sinh được thầy giáo ghi lại biểu cảm, bạn Ngô Khánh Đạt là học sinh có thành tích cao nhất, lọt vào Top 3 giành HCV kỳ thi. Nam sinh lớp 10 chia sẻ rằng có niềm đam mê mãnh liệt với môn Sinh học, đã đậu vào chuyên Sinh và được định hướng tham gia lớp hạt giống dự thi học sinh giỏi Quốc gia tại trường từ năm 2025. Khi được hỏi về cảm xúc, Khánh Đạt cho biết em không hề biết bản thân đạt giải cao, khi nhận tin thì vẫn đang ngồi... chơi game.

Ngô Khánh Đạt nhận HCV cùng thành tích Top 3 môn Sinh học tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần này.

Chia sẻ hài hước của Ngô Khánh Đạt khi nhận tin vui.

Bắt đầu diễn ra từ năm 1995 đến nay, cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 là cơ hội để học sinh khối 10 và 11 thuộc khu vực phía Nam cọ xát, nỗ lực đạt thành tích cao tại các môn thi sở trường. Cuộc thi do trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) sáng lập. Trong hơn 30 năm qua, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã làm "chủ nhà" 24 lần (tính luôn cả năm nay). Vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường cũng nhận được bằng xác nhận kỷ lục Việt Nam, với kỳ thi có lịch sử tổ chức lâu năm, liên tục, do một trường THPT sáng lập và tổ chức.