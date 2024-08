Trò chơi xổ số trúng Labubu tràn lan trên mạng xã hội: Công an TP.HCM vào cuộc xác minh

HHT - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu đối với trào lưu mua số trúng Labubu trên mạng xã hội. Bên cạnh vấn đề liên quan đến pháp luật, người tham gia các trò chơi này cũng dễ bị lừa đảo trên mạng.

Gần đây, đồ chơi nghệ thuật Labubu gây sốt trong giới trẻ và liên tục cháy hàng. Nhân vật "quái vật thỏ" này nằm trong bộ sưu tập "The Monsters" do nghệ sĩ Kasing Lung người Hong Kong (Trung Quốc) sáng tạo ra vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ đến khi Lisa (BlackPink) liên tục khoe món đồ chơi này trên trang cá nhân từ hồi tháng 4, Labubu bỗng trở thành "cơn sốt". Theo The Nation Thailand, bức ảnh Lisa ôm gấu Labubu đã khiến giá của món đồ chơi tăng vọt 400%.

Trước cơn sốt đó, những nhà bán Labubu trên TikTok livestream với hình thức raffle (tương tự chơi xổ số, rút thăm), người chơi sẽ chọn con số ngẫu nhiên theo luật của chủ live và chuyển tiền rồi cùng… hồi hộp chờ xem mình có may mắn nhận được Labubu hay không.

Chiều 29/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, đã thông tin về việc chơi xổ số Labubu đang rầm rộ trên mạng.

Trước đó, báo chí đặt vấn đề chơi xổ số Labubu trên mạng có phải là hình thức đánh bạc hay không. Thượng tá Long cho biết Công an TP.HCM luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có các hoạt động lợi dụng không gian mạng để đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

"Việc xử lý bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều phải căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được theo đúng quy trình, quy định của pháp luật"- thượng tá Long nhấn mạnh.

Về nội dung như phản ánh của báo chí, thượng tá Long cho hay Công an TP.HCM đã nắm được phương thức hoạt động, cách thức tổ chức trò chơi này. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã và đang tổ chức thu thập tài liệu để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Theo thượng tá Long, việc người dân tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo (mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm…)

Nếu người dân phát hiện hoạt động liên quan cờ bạc thì nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Danh tính người trình báo sẽ được cơ quan công an bảo mật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các trò chơi rút thăm trúng thưởng hoặc các hình thức trò chơi trúng thưởng khác trên mạng để tránh việc vi phạm pháp luật.